Турция назвала срок открытия туристического сезона

18.04.2020, 14:53, Новости дня

Туристический сезон в Турции может быть открыт уже в конце мая. В стране предполагают, что к этому времени наступит перелом в пандемии коронавируса, сообщил министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой.

Эрсой сообщил в эфире телеканала NTV, что в Турции прогнозируют наступление перелома в пандемии к концу апреля – началу мая, передает РИА «Новости».

«Думаю, что к концу мая нормализация будет возможна, и тогда во внутреннем туризме начнется движение», – добавил он.

По его словам, после окончания пандемии первыми в Турцию приедут туристы из азиатских стран.

Ранее в Турции был объявлен запрет выхода на улицу в субботу и воскресенье жителям 31 провинции, в том числе Анкары, Стамбула и Антальи. Это привело к образованию в магазинах толп людей, запасающихся провизией на предстоящую самоизоляцию.

После провала с комендантским часом глава МВД Турции подал в отставку, однако президент страны Тайип Эрдоган отказался принять ее.

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