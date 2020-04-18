 

Турция назвала срок открытия туристического сезона

18.04.2020, 14:53, Новости дня

Туристический сезон в Турции может быть открыт уже в конце мая. В стране предполагают, что к этому времени наступит перелом в пандемии коронавируса, сообщил министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой.

Эрсой сообщил в эфире телеканала NTV, что в Турции прогнозируют наступление перелома в пандемии к концу апреля – началу мая, передает РИА «Новости».

«Думаю, что к концу мая нормализация будет возможна, и тогда во внутреннем туризме начнется движение», – добавил он.

По его словам, после окончания пандемии первыми в Турцию приедут туристы из азиатских стран.

Ранее в Турции был объявлен запрет выхода на улицу в субботу и воскресенье жителям 31 провинции, в том числе Анкары, Стамбула и Антальи. Это привело к образованию в магазинах толп людей, запасающихся провизией на предстоящую самоизоляцию.

После провала с комендантским часом глава МВД Турции подал в отставку, однако президент страны Тайип Эрдоган отказался принять ее.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.03 / Бесплатные маски от Саакашвили привели к массовому нарушению режима ЧП в Грузии

05.02 / “99”. Участница нацотбора на “Евровидение 2020” Kruть презентовала клип на конкурсную песню. Видео

14.04 / МВФ спрогнозировал падение ВВП РФ в 2020 году на 5,5%

03.02 / В Москве обнаружили фальсификацию более 2 тысяч прививок детям. Возбуждено уголовное дело

10.03 / НБУ: Распространение коронавируса пока имеет ограниченное влияние на экономику Украины

14.03 / Следующий из Будапешта в Москву пассажирский самолет подал сигнал тревоги

26.02 / Ключевые эволюционные прорывы были связаны с массовой потерей генов

18.02 / Данилов утверждает, что со стороны ОРДЛО в совместные патрули смогут входить только невооруженные люди

28.03 / Захарова рассказала, как провести время в условиях карантина

25.02 / Лидер ПНС Ливии распространяет дезинформацию с трибуны ООН

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска