Соратница Навального признала сотрудничество с ФСБ

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18.04.2020, 14:53, Новости дня

Лидер сторонников блогера Алексея Навального, активно использующих тему ситуации в здравоохранении, Анастасия Васильева признала, что будет собирать для ФСБ данные о нехватке средств индивидуальной защиты в российских больницах.

Авторы Telegram-канала «Фонд бабла с коррупцией» отмечают, что сотрудничать с ФСБ Васильева начала «по блату» – ее свекор является генералом Федеральной службы безопасности, пишет «Ридус».

Ранее сторонников Навального не раз уличали в подаче фейковых жалоб от медиков, раздувании скандала в Богдановичской ЦРБ, пиаре на больных детях во время скандала в НМИЦ Блохина и односторонней подаче материала.

До этого, в частности, сообщалось, что сторонники Навального, активно использующие тему ситуации в здравоохранении, сеют панику в Санкт-Петербурге из-за ситуации с распространением коронавируса.



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