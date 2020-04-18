В Уфе из закрытой из-за коронавируса больницы сбежали врачи

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18.04.2020, 14:53, Новости дня

Из находящейся на карантине по коронавирусу республиканской клинической больнице имени Куватова в Уфе 9 апреля сбежали шесть человек, которые оказались ее сотрудниками, сообщил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.

Он добавил, что в отношении беглецов проводятся «мероприятия по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции». Забелин заявил, что медики поступили «не совсем этично» в условиях карантина, передает «Интерфакс».

До этого в пресс-службе судебного департамента региона сообщали о побеге семи человек из закрытой на карантин больницы в Уфе. Шестерых из них вернули в больницу, в суде ответчики ссылались на то, что их якобы официально отпустили на домашнюю самоизоляцию, передает РИА «Новости».

Карантин в больнице объявили 6 апреля, когда в медучреждении умерла 80-летняя пациентка с коронавирусом. Больница закрыта. В здании более 600 пациентов и более 600 сотрудников.

Напомним, в РФ за сутки подтвердили 4 тыс. 785 новых случаев коронавируса. Число вирус-положительных пациентов в стране выросло до 36 тыс. 793 человек.



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