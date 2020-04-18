Звезда фильма “Союз спасения” вышла на связь после слухов о заражении коронавирусом
18.04.2020, 14:50, Разное
Марина сообщила, что находится в своей квартире.
Знаменитость отметила, что занимается уборкой. Никаких проблем со здоровьем у
нее нет.
“Ребята, добрый день! Извините, что в таком виде. Я понимаю,
что надо остановить эту волну. Мне сейчас все звонят и все пишут, что у меня
коронавирус. В данный момент я оттираю плиту. Со мной все в порядке. Это абсолютный
фейк. Я абсолютно здорова. Спасибо всем, кто переживает”, – сказала звезда
фильма “Союз спасения” в “Сторис” личного “Инстаграм”.
Коняшкина подчеркнула, что самоизолировалась добровольно. Также
Марина объяснила, почему записывает видео в шапке. По словам артистки, у нее
отросли “корни” волос, которые она не хотела бы показывать.
“Меня раздражает эта ситуация. Это ужасно. Со мной все в
порядке”, – резюмировала звезда кино.
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Напомним, несколько часов назад ряд СМИ сообщил, что у Марины
Коняшкиной нашли коронавирус. Отмечалось, что медики приезжали в квартиру к
34-летней знаменитости. Якобы артистку посадили на домашний карантин и теперь
за ней пристально наблюдают ответственные структуры.
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