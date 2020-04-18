“Они обязательно появятся”: Машкова на карантине деньги беспокоят меньше всего

18.04.2020, 14:50, Разное

Уханьская зараза заставила знаменитость понервничать. Дочь

режиссера, актриса Мария Машкова, долгое время не могла вернуться на родину из

США. Дома артистку ожидали супруг и отпрыски. В Россию наследница Владимира

попала только с третьей попытки.

Режиссер продолжает трудиться даже на карантине. Машков

занимается саморазвитием, а также общается со студентами. С подопечными

знаменитость проводит онлайн-беседы.

Владимир Машков подчеркнул, что деньги в данной ситуации

заботят его меньше всего. Артист мечтает, чтобы пандемия наконец отступила. “Деньги

– это временная вещь. Если будем работать – значит, они обязательно появятся”,

– сказал режиссер в эфире ток-шоу “Ты не поверишь!” на канале НТВ.

Напомним, 11 апреля на сцене Большого театра прошел

трехчасовой концерт. Мероприятие посвятили медикам, которые сейчас сражаются с

коронавирусной инфекцией. Выступление знаменитостей транслировали в прямом

эфире. Владимир Машков был частью концерта. Режиссер читал стихи.