Личное: Всё изменится? Вот уж не думаю

18.04.2020, 14:35, Разное

Никто вчера не обратил внимания, что сказали высшие руководители России. Сначала Медведев поблагодарил медиков за их самоотверженный труд, а вслед за ним выступил Путин.

Президент выразил уверенность, что мы не только победим коронавирус, но и выйдем из эпидемии с новой медициной.



Фото: Соцсети

Сегодня утро 18 апреля. Ровно через год я вернусь к этому посту, а сейчас хочу, как Ванга какая-нибудь, хочу предсказать будущее, опираясь на настоящее.

Нынешняя ситуация показала, что наше здравоохранение совершенно не готово лечить людей.

Да, есть прекрасная космическая Коммунарка, куда кладут Лещенко, бизнесменов и телевизионных деятелей. Есть госпиталь Вишневского, куда отвезли Надежду Бабкину. В столице есть ещё пара-тройка мест, где работают врачи и имеется оборудование.

Однако, во-первых, даже столичных больниц очевидно не хватит на всех, а, во-вторых, то, что творится за пределами Москвы и области, даже медициной назвать нельзя.

Врачи получают копейки. Оборудования и койка-мест не хватает.

А вот теперь, цитата Владимира Владимировича:

«Россия обязательно победит эту эпидемию! Мы пройдем этот сложный этап. И эта победа будет тем весомее, если в это непростое время мы сделаем систему медпомощи в стране, во всех регионах, более сильной, эффективной и доступной, чтобы качественные перемены почувствовали граждане».

Верю ли я в такое светлое будущее?

В нашей стране есть очень много достойных профессий. Мэры, губернаторы, нефтяники, газовики, медийные писи, эскортницы и так далее. Все они, включая привокзальных проституток, получают больше денег, чем врач.

И вот сегодня, когда все эти достойные люди оказались в руках нищих врачей, до всех дошло, кто в этой жизни главный.

Нищий врач сегодня — главный человек в стране. Что — мэр или губернатор? Что — эскортница или телеведущая? Кому до них есть дело, если жизнь человека в руках Б-га и врача?

Самые важные люди в нашей стране — врачи, учителя, крестьяне — получают меньше всех. Неужели, когда мы все переболеем коронавирусом, хотя бы врачи станут в глазах общества такими же особенными, как депутат?

Или мы отделаемся от них только лишь благодарственными словами?

«Хочу еще раз поблагодарить всех наших медиков, которые в настоящее время, по сути, находятся на передовой этой борьбы, ведут себя как герои, поскольку это очень сложная и опасная работа», — Дмитрий Медведев.

Я вернусь к этому посту через год. А сегодня скажу вам так: ничего не поменяется. Зарплаты врачей так и останутся меньше депутатских, а оснащение большинства больниц — на уровне Африки.

Или хотите поспорить, сказать, что я ошибаюсь?