Личное: Всё изменится? Вот уж не думаю
18.04.2020, 14:35, Разное
Никто вчера не обратил внимания, что сказали высшие руководители России. Сначала Медведев поблагодарил медиков за их самоотверженный труд, а вслед за ним выступил Путин.
Президент выразил уверенность, что мы не только победим коронавирус, но и выйдем из эпидемии с новой медициной.
Фото: Соцсети
Сегодня утро 18 апреля. Ровно через год я вернусь к этому посту, а сейчас хочу, как Ванга какая-нибудь, хочу предсказать будущее, опираясь на настоящее.
Нынешняя ситуация показала, что наше здравоохранение совершенно не готово лечить людей.
Да, есть прекрасная космическая Коммунарка, куда кладут Лещенко, бизнесменов и телевизионных деятелей. Есть госпиталь Вишневского, куда отвезли Надежду Бабкину. В столице есть ещё пара-тройка мест, где работают врачи и имеется оборудование.
Однако, во-первых, даже столичных больниц очевидно не хватит на всех, а, во-вторых, то, что творится за пределами Москвы и области, даже медициной назвать нельзя.
Врачи получают копейки. Оборудования и койка-мест не хватает.
А вот теперь, цитата Владимира Владимировича:
«Россия обязательно победит эту эпидемию! Мы пройдем этот сложный этап. И эта победа будет тем весомее, если в это непростое время мы сделаем систему медпомощи в стране, во всех регионах, более сильной, эффективной и доступной, чтобы качественные перемены почувствовали граждане».
Верю ли я в такое светлое будущее?
В нашей стране есть очень много достойных профессий. Мэры, губернаторы, нефтяники, газовики, медийные писи, эскортницы и так далее. Все они, включая привокзальных проституток, получают больше денег, чем врач.
И вот сегодня, когда все эти достойные люди оказались в руках нищих врачей, до всех дошло, кто в этой жизни главный.
Нищий врач сегодня — главный человек в стране. Что — мэр или губернатор? Что — эскортница или телеведущая? Кому до них есть дело, если жизнь человека в руках Б-га и врача?
Самые важные люди в нашей стране — врачи, учителя, крестьяне — получают меньше всех. Неужели, когда мы все переболеем коронавирусом, хотя бы врачи станут в глазах общества такими же особенными, как депутат?
Или мы отделаемся от них только лишь благодарственными словами?
«Хочу еще раз поблагодарить всех наших медиков, которые в настоящее время, по сути, находятся на передовой этой борьбы, ведут себя как герои, поскольку это очень сложная и опасная работа», — Дмитрий Медведев.
Я вернусь к этому посту через год. А сегодня скажу вам так: ничего не поменяется. Зарплаты врачей так и останутся меньше депутатских, а оснащение большинства больниц — на уровне Африки.
Или хотите поспорить, сказать, что я ошибаюсь?
Источник: Лена Миро
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