Посадивший самолет на кукурузном поле пилот Юсупов призвал соблюдать самоизоляцию

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18.04.2020, 14:30, Новости дня

Герой РФ пилот Дамир Юсупов, посадивший лайнер А321 на кукурузном поле в Подмосковье, обратился к жителям Свердловской области с просьбой соблюдать самоизоляцию, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Юсупов отметил, что «сейчас нам нужно многое поставить на паузу», остановиться и «отказаться от привычного образа жизни», остаться дома, передает РИА «Новости» со ссылкой на свердловский оперативный штаб по профилактике коронавируса.

Пилот подчеркнул, что лишь соблюдая режим самоизоляции можно предотвратить распространение коронавируса, который нарушил привычный ритм жизни людей.

«Дорогие земляки, уральцы. Пожалуйста, поберегите себя и окружающих. Только мы сами можем остановить эту опасную болезнь. Оставаясь дома сейчас, мы приближаем тот момент, когда земной шар вновь станет для нас безграничным», – призвал он.

Напомним, 15 августа 2019 года командир авиалайнера Airbus A321 Дамир Юсупов вместе со вторым пилотом Георгием Мурзиным совершили аварийную посадку самолета на кукурузном поле.

Лайнер вылетел из аэропорта Жуковский и на высоте 20-30 метров столкнулся со стаей чаек. Посадка прошла удачно, никто не погиб, пожара удалось избежать.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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