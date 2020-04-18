 

Организаторы Comic-Con отменили фестиваль из-за пандемии коронавируса

18.04.2020, 14:30, Разное

Популярный международный фестиваль Comic-Con Internantional решили перенести на год из-за пандемии коронавируса. Мероприятие состоится в 2021 году в период между 22 и 25 июля, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте организаторов.
Впервые за 50 лет фестиваль Comic Convention (сокращенно Comic-Con), который обычно проводится в Сан-Диего, не состоится. Проведут его только в следующем году, поскольку «чрезвычайные времена требуют чрезвычайных мер», отметил официальный представитель мероприятия Дэвид Глазнер.

Фестиваль Comic-Con Internantional пользуется огромной популярностью у любителей комиксов, а также фантастических фильмов и телесериалов. Стоит напомнить, что в нынешнем году из-за пандемии коронавируса было отменено множество известных мероприятий, включая Летние Олимпийские игры 2020 в Токио.



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