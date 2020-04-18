Honda рассказала о новом кроссовере WR-V

18.04.2020, 14:25, Новости дня

Японская компания Honda поделилась официальными фотографиями нового кроссовера Honda WR-V.

Отличительными чертами новинки стали ее решетка радиатора, стильные бампера, дополнительный пластиковый обвес и улучшенная светодиодная оптика. Из технических характеристик здесь следует отметить использование 1,2-литрового бензинового двигателя, который выдает 90 л.с. мощности. Кроме того, поступит в версии с дизельным мотором на 1,5 литра с мощностью 100 л.с.

Независимо от комплектации, новый кроссовер WR-V получил шестиступенчатую трансмиссию и систему переднего привода. Также следует отметить применение мультимедийного комплекса, улучшенные диски и электрический люк. Старт продаж паркетника WR-V состоится уже в следующем месяце по цене от 815 тысяч рупий.