Анонсирован выход «заряженного» Toyota Corolla GR

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18.04.2020, 14:25, Новости дня

В Сети анонсировали выход нового «заряженного» Toyota Corolla GR, который получит турбированный мотор, который уже применяется в модели Yaris GR.

В свою очередь, официальный выпуск автомобиля пройдет уже в следующем месяце. Эксперты указали, что выход «заряженной» версии является фактом возрождения Corolla XRS, которая не обновлялась последние пятнадцать лет. Вместе с тем прогнозируется, что новинка окажется крайне востребованной на американском рынке, куда не стали поставлять Yaris GR.

В свою очередь, старт продаж в США может пройти в течение ближайших лет, а ориентировочная цена в базовом исполнении достигает 30 тысяч долларов. Кроме того, под капотом применят 1,6-литровый двигатель с мощностью 257 л.с.



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