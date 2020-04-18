В Испании от коронавируса умерли более 20 тыс. человек

18.04.2020, 14:16, Новости дня

Число жертв коронавируса нового типа в Испании превысило 20 тыс. человек, за последние сутки умерли 565 пациентов, информирует испанский минздрав.

Всего от коронавируса умерли 20 тыс. 43 человека. Всего подтверждено 191 тыс. 726 случааев коронавируса, за сутки выявлено почти 4,5 тыся. новых случаев. Общее число выздоровевших – около 75 тыс. человек. Выздоровели 39% пациентов, которым поставлен диагноз, передает РИА «Новости».

Испания на третьем месте по числу жертв после США и Италии, а также на втором месте по количеству выявленных случаев заболевания после США.

Министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья говорил, что пик эпидемии пройден, страна находится на стадии «сгибания кривой» распространения коронавируса.

Накануне сообщалось, что количество умерших людей с положительным результатом теста на заражение новой коронавирусной инфекцией достигло 150 тыс. 948.