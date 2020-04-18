Украинский ученый о пожаре в Чернобыле: Теоретически мог даже произойти ядерный взрыв

18.04.2020, 14:10, Новости дня

Пожар в Чернобыльской зоне, который начался 4 апреля, более опасный и отличается от пожаров 2015 года тем, что на этот раз очаги возгорания были на особо загрязненных участках. Об этом в комментарии “Фактам” заявил специалист по моделированию распространения радионуклидов в окружающей среде, профессор Иван Ковалец.

“Нынешний пожар в Чернобыльской зоне был очень масштабным. Что-то подобное уже было в 2015 году. Тогда в двух пожарах сгорело до 40 тыс. гектаров леса, что больше, чем за все годы независимости в сумме. Цифра действительно впечатляющая, если учесть, что в среднем за год до этого случая сгорало не больше гектара леса. А вот во время только одного пожара 2020 года сгорело 35 тыс. гектаров леса!” – отметил он.

По словам Ковальца, нынешний пожар опаснее предыдущих, так как в 2015 году не горел так называемый рыжий лес – деревья, прилегающие к Чернобыльской АЭС и принявшие на себя наибольшую долю выброса радиоактивной пыли во время взрыва реактора в 1986 году.

“Мы можем говорить, например, о том, что перенос цезия, который поднимается в воздух во время пожара, не носит для жителей Киева угрожающего характера. Его концентрация на этот раз была ниже предельно допустимой. Но не одним же цезием “богата” Чернобыльская зона! Мы говорим о цезии, потому что он хорошо изучен. А стронций, например? Его гораздо сложнее измерить, сложнее спрогнозировать последствия”, – добавил он.

Ученый отметил, что при пожаре все элементы, находящиеся в почве, могут подняться в воздух, однако точно неясно в каком количестве.

“По оценке украинских специалистов, при пожаре из почвы может подниматься 5% цезия, а на Западе появляются статьи, в которых указывалось, что поднимается 70% цезия… Все знают, что один миллибеккерель цезия не опасен, хотя это в тысячу раз больше, чем фоновая концентрация. Но когда речь идет о том, что сейчас в Киеве зафиксировали сотни миллибеккерелей цезия, этот факт боятся опубликовать. Обсуждают, спорят: есть ли на самом деле такая концентрация? Потому что цезий цезием, но за таким необычно высоким уровнем концентрации может стоять неизвестно что”, – заявил Ковалец.

Он уточнил, что в Киеве зафиксировали концентрацию цезия в 200 миллибеккерелей, а таких показателей в столице не было с 1993 года.

“Во время пожара обсуждались всякие риски, но про то, что может загореться хранилище ядерных отходов, никто даже не говорил. Есть такое понятие, как “повторная критичность”, то есть повторность вероятности ядерной реакции. Может ли на это повлиять пожар? Я никогда этого не оценивал. Риск был. Мизерный, но был. Теоретически мог бы произойти даже ядерный взрыв. Это не исключено”, – отметил профессор.

Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения начался 4 апреля и продолжался 10 дней. По данным и.о. главы Государственной экологической инспекции Егора Фирсова, пожар вспыхнул из-за поджога травы (позже полиция задержала двух человек, вероятно, причастных к поджогу).

14 апреля открытый огонь в Чернобыльской зоне удалось потушить, но тление пеньков продолжилось.

16 апреля из-за сильного ветра ситуация усложнилась, появилось три новых очага тления. Но в ГСЧС сообщили, что они не являются масштабными и не имеют угрожающего характера.