СМИ написали, что Онуфрий заразился коронавирусом, в УПЦ МП эту информацию отрицают

18.04.2020, 14:10, Новости дня

Митрополит Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий, вероятно, заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщают издание “Религиозная правда” и ТСН со ссылкой на собственные источники.

Также коронавирус обнаружили у помощника Онуфрия, митрополита Антония. Сейчас они также госпитализированы.

“По данным наших источников, митрополиты Онуфрий и Антоний проходили тест на коронавирус анонимно и были госпитализированы под чужими именами. Так поступили с целью обезопасить церковь от обвинений накануне Пасхи”, – пишет “Религиозная правда”.

“Скорее всего, митрополит Онуфрий не будет проводить на Пасху литургию, поскольку для него пока самым важным вопросом остается собственное здоровье, а не репутация церкви”, – сказал собеседник издания.

Источники ТСН информацию о госпитализации под чужими именами не подтвердили.

“Вечером 17 апреля митрополит Антоний появился в программе “Свобода слова Савика Шустера”. Он оставил клинику в настоящее время и поехал из Киево-Печерской лавры, чтобы принять участие в прямом эфире, о котором была договоренность заранее”, – добавила “Религиозная правда”.

Митрополиту Онуфрию 75 лет, Антонию – 52 года.

В комментарии “Украинской правде” Антоний опроверг информацию о госпитализации.

“Я нахожусь у себя в келье в Лавре. У меня температура 36,6 ºС, я здоров. Готовлюсь править вечером службу в одном из храмов Киево-Печерской лавры. Блаженнейший Онуфрий находится у себя в резиденции. Обычно там, где он служит, собирается очень много народу, поэтому блаженнейший будет служить пасхальную службу, наверное, у себя в храме на территории резиденции. В Лавре он служить не может, потому что она закрыта на карантин и ни в нее, ни из нее нельзя выйти”, – сказал митрополит.

Христиане восточного обряда будут праздновать Пасху 19 апреля.

В Вербное воскресенье по всей Украине украинцы приходили в церкви и святили вербу, несмотря на призыв властей придерживаться карантина, введенного из-за коронавируса. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что правоохранители составили административные протоколы на трех священников, допустивших нарушение карантинных мер в Вербное воскресенье. Вместе с тем, в полиции сообщали, что не будут силой выводить прихожан из храмов во время пасхальных праздников.

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Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний и предстоятель Украинской греко-католической церкви верховный архиепископ Киево-Галицкий Святослав призвали верующих из-за пандемии коронавируса отпраздновать Пасху дома и не посещать церкви.

Вспышка коронавирусной болезни COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине по состоянию на 9.30 18 апреля зарегистрировано 5106 случаев коронавирусной болезни COVID-19 – за сутки было выявлено 444 новых случая. 133 человека умерли от COVID-19, 275 пациентов выздоровели.