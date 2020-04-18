На Донбассе обнаружили мины, запрещенные Оттавской конвенцией

18.04.2020, 14:10, Новости дня

В Луганской области сотрудники военной контрразведки задокументировали очередной факт поставки Российской Федерацией вооружения подконтрольных ей боевикам. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

“Во время разминирования территорий вблизи позиций Объединенных сил была выявлена противопехотная осколочная выпрыгивающая мина кругового поражения ОЗМ-72 производства РФ. Данный боеприпас не находится на вооружении Вооруженных сил Украины. Также стоит отметить, что использование таких мин запрещено Оттавской конвенцией”, – говорится в сообщении.

В штабе отметили, что вещественное доказательство будет добавлено к уголовному производству, которое расследуется по фактам ведения Россией агрессивной войны против Украины, а также нарушения законов и обычаев войны.

“В дальнейшем боеприпас передадут в офис прокурора Международного уголовного суда с целью доведения причастности РФ к вооруженному конфликту на территории нашего государства”, – добавили в штабе ООС.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров “Нормандской четверки” – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Тогдашний глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.