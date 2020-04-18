 

Ученые рассказали о пользе шоколада для здоровья человека

18.04.2020, 14:09, Разное

Проанализировав состав шоколада, исследователи выяснили, в чем заключается его польза для здоровья человека. Обязательным условием в данном случае является его умеренное потребление.
Достоинства продукта заключаются в том, что натуральные вещества в нем помогают организму вырабатывать нейротрансмиттеры: серотонин, дофамин и триптофан, которые влияют на настроение и энергию. Их низкий уровень вызывает депрессивные состояния, способствуя возникновению различных неврозов. Растительные флавоноиды какао бобов защищают кровеносные сосуды, разжижают кровь и нормализуют процесс кровообразования. Благодаря теобромину кусочек шоколада ослабляет приступ кашля. Антиоксидантные свойства шоколада в определенной степени повышают защитные способности организма в борьбе с раковыми клетками.

Содержание более 10% суточной нормы некоторых витаминов и минералов помогает укрепить также костную и мышечную системы. При этом исследователи предупреждают о том, что сладость способна вызывать привыкание. Одним из побочных эффектов избыточного потребления шоколада может стать провоцирование набора веса из-за высокой калорийности продукта. Среди минусов также отмечается повышение уровня сахара в крови и развитие кариеса.

Диетолог Зинаида Медведева, представляющая исследовательский центр «Здоровое питание», советует обязательно знакомиться с составом продукта. Говорить о пользе шоколада можно, если оптимальное содержание какао бобов составляет 75%. Присутствие других компонентов и большое количество сахара ухудшают его качество, а выбор темного сорта является более предпочтительным, так как он меньше подвергается обработке.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.02 / Мнение: Лайнер Diamond Princess стал тюрьмой для заражённых: фото изнутри

22.02 / Мнение: “Настоящий Сталин”

09.03 / Кларен-Хаус подтвердил, что герцогиня Камилла не сможет стать королевой, когда принц Чарльз взойдет на престол

25.03 / Жерар Пике нашел применение туалетной бумаге и восхитил Шакиру новым талантом

27.02 / «Не превращайте политику в шоу»: Наталья Поклонская высказалась по поводу звезд в Госдуме

26.03 / Куда безногому податься

06.04 / Мнение: Когда всё это закончится, люди изменятся (нет)

23.03 / Михалкова-Кончаловская не участвует в «голых» фотосессиях по примеру Толкалиной из-за запрета мужа

23.02 / Эксперты назвали главные запреты, которые нужно знать при использовании микроволновки

18.02 / Мнение: Три триллиона как с куста

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска