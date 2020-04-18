Ученые рассказали о пользе шоколада для здоровья человека

18.04.2020, 14:09, Разное

Проанализировав состав шоколада, исследователи выяснили, в чем заключается его польза для здоровья человека. Обязательным условием в данном случае является его умеренное потребление.

Достоинства продукта заключаются в том, что натуральные вещества в нем помогают организму вырабатывать нейротрансмиттеры: серотонин, дофамин и триптофан, которые влияют на настроение и энергию. Их низкий уровень вызывает депрессивные состояния, способствуя возникновению различных неврозов. Растительные флавоноиды какао бобов защищают кровеносные сосуды, разжижают кровь и нормализуют процесс кровообразования. Благодаря теобромину кусочек шоколада ослабляет приступ кашля. Антиоксидантные свойства шоколада в определенной степени повышают защитные способности организма в борьбе с раковыми клетками.

Содержание более 10% суточной нормы некоторых витаминов и минералов помогает укрепить также костную и мышечную системы. При этом исследователи предупреждают о том, что сладость способна вызывать привыкание. Одним из побочных эффектов избыточного потребления шоколада может стать провоцирование набора веса из-за высокой калорийности продукта. Среди минусов также отмечается повышение уровня сахара в крови и развитие кариеса.

Диетолог Зинаида Медведева, представляющая исследовательский центр «Здоровое питание», советует обязательно знакомиться с составом продукта. Говорить о пользе шоколада можно, если оптимальное содержание какао бобов составляет 75%. Присутствие других компонентов и большое количество сахара ухудшают его качество, а выбор темного сорта является более предпочтительным, так как он меньше подвергается обработке.