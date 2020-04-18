 

Актёры сериала «Скорая помощь» призвали россиян соблюдать правила предосторожности и режим самоизоляции

18.04.2020, 14:09, Разное

Отечественный актёр театра и кино Гоша Куценко на странице в Instagram опубликовал 2-минутное видеообращение к россиянам. В кадрах ролика актёры сериала «Скорая помощь» призывают всех соблюдать режим самоизоляции и правила предосторожности, что поможет избежать заражения коронавирусом COVID-19 и сохранить здоровье.
В начале обращения Гоша Куценко говорит о том, что на протяжении последних нескольких месяцев врачи практически каждой страны мира продолжают борьбу с коронавирусом. При этом и сами граждане вполне способны помочь медикам, для чего важно придерживаться рекомендаций. Артист надеется, что записанный актёрами «Скорой помощи» 2-минутный ролик окажется полезным и сохранит здоровье многим людям, но даже если это будет всего один человек, то обращение всё равно было не напрасным.

В видео Куценко, Марина Доможирова, Екатерина Волкова и другие актёры сериала рассказывают о важности регулярного мытья рук, соблюдения режима самоизоляции и дистанции в общественных местах, заботы о старшем поколении, использовании средств индивидуальной защиты и антисептиков. В комментариях фолловеры высказывают о видео разнополярные мнения. Одни благодарны актёрам за неравнодушие к общей проблеме на фоне распространения коронавируса, другие же считают ситуацию «специально раздутой» и не настолько «глобальной», а артистов ввиду этого называют «проплаченными».



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