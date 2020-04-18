 

Зеленский не считает, что растерял доверие украинцев

18.04.2020, 14:06, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас уровень доверия к нему со стороны граждан выше, чем после первого тура президентских выборов. И он не ожидает снижения по этому показателю в ближайшее время.

"Я не думаю, что у нас будет вспышка недоверия, не знаю, ко мне или к власти в целом", — сказал Зеленский в эфире одной из украинских телепрограмм.

Глава государства отметил, что вообще не думает о рейтингах. Вместе с тем он заявил, что в настоящий момент уровень доверия к нему достаточно высок: деятельность президента одобряют 55-56 процентов украинских граждан, пишет РИА Новости.

По итогам первого тура выборов президента Украины весной прошлого года Зеленский набрал 30,24 процента голосов избирателей, во втором туре он победил, получив 73,22 процента голосов.



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