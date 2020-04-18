Еженедельная программа Вести.net от 18 апреля 2020 года

18.04.2020, 14:06, Новости дня

Роль IT-отрасли в сегодняшней ситуации и чем мы можем ей помочь, кто находит в происходящем шанс на развитие бизнеса и техно-новинки, с коронавирусом не связанные — главные события мира технологий за неделю в итоговом выпуске программы Вести.net с Павлом Кушелевым.

В этом выпуске:

– Перевод столицы в положение частичного локдауна и введение электронных пропусков. Ожидаемо выяснилось, что перейти на такой режим гладко — задача фактически неподъемная в огромном мегаполисе, когда ни у кого просто нет опыта запуска такого проекта на грани ИТ и оффлайна с колес. И не просто проекта, а высоконагруженного, ведь его пользователи — все население огромного мегаполиса.

– И снова целый блок, посвященный "Яндексу". Что показывает: поисковик, будучи частной, коммерческой, организацией превратился в немаловажный для нашей страны слой инфраструктуры — и не только цифровой — оффлайновой тоже. Например, на этой неделе "Яндекс" запустил сервис выездного тестирования на коронавирус.

– А теперь к еще одному Яндекс-сервису самоизоляционного периода. Яндекс.Карты теперь научили показывать длину очередей в некоторых супермаркетах.

– Apple и Google — а вместе они покрывают весь мобильный рынок — объединились в работе над системой, отслеживающей распространение инфекции с помощью смартфонов.

– Также на этой неделе Apple стал выпускать mobility report — отчеты о передвижении пользователей iOS-устройств по всему миру. Данные в отчетах конечно анонимизированные и, более того, яблочники настаивают, что регистрируют не само передвижение, а пользование картами — построение маршрутов.

– А сейчас — достаточно интересный тренд самоизоляционного времени. За время сидения на карантине разной степени строгости и добровольности — то есть за последние полтора месяца — на интернет-аукционе Ebay почти на 15 процентов выросло количество российских продавцов, работающих на экспорт.

– В соответствии с карантинной модой, безо всякого анонса, втихую на рынок выходит бюджетный яблочный смартфон. Наследник последнего компактного аппарата iPhone SE — и с тем же названием.

– И еще немного о новом iPad Pro, о том самом, в который встроен лидар — лазерный дальномер.

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Вести.Hi-tech