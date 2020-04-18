Стало известно, где Путин и Мишустин встретят Пасху

18.04.2020, 14:06, Новости дня

Российский лидер Владимир Путин не пойдет на пасхальное богослужение в Храм Христа Спасителя, но поставит свечу в часовне на территории резиденции в Ново-Огарево, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Но обменяется поздравлениями с патриархом Московским и Всея Руси Кириллом.

Глава государства много лет подряд приезжал в храм на пасхальное богослужения. Но сейчас из-за коронавируса вынужден прервать эту традицию. К тому же сам патриарх призвал верующих оставаться дома.

Служба из Храма Христа Спасителя будет как обычно транслироваться по ТВ, передает "Интерфакс".

Дома останется и российский премьер Михаил Мишустин, передает ТАСС.

Также сообщается, что московские улицы будут патрулироваться в обычном режиме – это 13 тысяч человек, 3 тысячи сотрудников Росгвардии и более тысячи добровольных дружинников. Никакого усиления не предполагается, так как индекс изоляции высокий, москвичи в основном находятся дома.