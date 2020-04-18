 

Стало известно, где Путин и Мишустин встретят Пасху

18.04.2020, 14:06, Новости дня

Российский лидер Владимир Путин не пойдет на пасхальное богослужение в Храм Христа Спасителя, но поставит свечу в часовне на территории резиденции в Ново-Огарево, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Но обменяется поздравлениями с патриархом Московским и Всея Руси Кириллом.

Глава государства много лет подряд приезжал в храм на пасхальное богослужения. Но сейчас из-за коронавируса вынужден прервать эту традицию. К тому же сам патриарх призвал верующих оставаться дома.

Служба из Храма Христа Спасителя будет как обычно транслироваться по ТВ, передает "Интерфакс".

Дома останется и российский премьер Михаил Мишустин, передает ТАСС.

Также сообщается, что московские улицы будут патрулироваться в обычном режиме – это 13 тысяч человек, 3 тысячи сотрудников Росгвардии и более тысячи добровольных дружинников. Никакого усиления не предполагается, так как индекс изоляции высокий, москвичи в основном находятся дома.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.02 / США сымитировали ядерный удар по России

15.04 / Германия: четырех граждан Таджикистана подозревают в связях с «Исламским государством»

27.03 / 1 апреля АвтоВАЗ повысит цены на автомобили Lada

12.02 / Жена священника сбила ребенка в Калуге и скрылась с места аварии

18.02 / Samsung показала новинки, которые планирует продавать в России

31.03 / Барселонский Че. Месси сравнили со знаменитым революционером

11.02 / США предъявили обвинения четырем китайским военным в хакерских атаках

20.02 / Самолет с эвакуированными из Уханя украинцами направляется в Борисполь

30.03 / Минздрав: Больше всего коронавирусом в Украине болеют люди в возрасте от 31 до 40 лет

07.02 / Баскетбол. “Химки” прервали серию поражений в Евролиге, обыграв “Црвену Звезду”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска