Мнение: Почему я не стал торговать масками

18.04.2020, 14:04, Разное

Официально выражаю признательность социалистам. Спасибо, товарищи, вы уберегли меня от большой ошибки.

Мне вчера позвонил поставщик оборудования для торговых автоматов, сообщил, что у него теперь есть маски: многоразовые, из ткани. В упаковке, которая хорошо ложится между спиралями. Можно вот прямо завтра купить партию и начать продавать.

Заработать на масках не получится. Даже в том случае, если торговый автомат стоит в гардеробе какого-нибудь особенного места, куда не пускают без масок, доход от такой торговли будет невелик. Тем не менее, ещё месяц назад я бы захотел внести свой вклад в борьбу с коронавирусом — зарядить маски в автоматы, чтобы в отсутствие нормальных респираторов люди могли купить хоть какую-нибудь защиту.

Тряпочная маска — слабая преграда для вируса, однако она мешает трогать себя за лицо, частично перекрывая тем самым основной канал заражения — от грязных рук. Кроме того, маска не даёт разносчикам инфекции кашлять и плеваться так активно, как они делали бы это без маски.

Проблема в том, что маски стоят у поставщика 90 рублей за штуку, если взять 100 штук, и 85 рублей за штуку, если рискнуть и купить сразу 1000 штук. Это значит, что в торговом автомате маски будут стоить 100 рублей, если я буду продавать их себе в убыток, или 150 рублей, если я захочу выйти примерно в ноль.

Месяц назад я бы купил 100 масок (на 9 тысяч рублей) и поставил бы их в свои автоматы по 100 рублей. Часть моих автоматов стоит в местах, куда уже закрыт доступ посетителям, продажи в других снизились, так что, вероятно, после окончания карантина я бы остался с нераспроданным запасом тряпочек, которые к этому времени продавались бы оптом уже не по 90, а по 9 рублей за штуку. Большой катастрофы тут не было бы, меня бы эти убытки не разорили.

К счастью, социалисты не позволили мне принять такое глупое решение.

После нескольких обсуждений в комментариях стало совершенно ясно, что продажа масок по 100 рублей вызвала бы мощнейшую агрессию к автомату. Значительная доля моих постоянных клиентов сочла бы меня «барыгой», который «наживается» на общей беде. Сами знаете, с бытовой математикой в России полный провал: объяснить клиентам, что я не могу продавать по 10 рублей маски, которые самым крупным оптом стоят 75 рублей, было бы совершенно невозможно.

В итоге я за собственные деньги испортил бы репутацию своему автомату. Петербург — культурный город, так что вандалить аппараты никто не стал бы. Часть постоянных клиентов просто перестала бы пить мой кофе, чтобы отомстить тем самым «барыге». Возможно, после карантина мне также отказали бы от нескольких мест: дескать, вы спекулировали масками, народ недоволен, убирайте ваш аппарат.

В Петербурге сейчас примерно 350 тысяч малых и средних предприятий. Пожалуй, 30 тысяч фирм (включая мою) могли бы организовать производство простых масок, а 3 тысячи могли бы производить более сложную технику типа респираторов, костюмов химзащиты и запчастей к ИВЛ. Мы понесли бы некоторые убытки, однако помогли бы обществу и параллельно загрузили бы своих сотрудников на время карантина.

К сожалению, хранители мёртвого льва почти полностью перекрыли бизнесу этот путь. У желающих производить маски есть сейчас выбор — или заниматься самопиаром, раздавая бесплатно маски и интервью, или открывать реальное производство, приобретая в качестве бонуса репутацию бессовестного барыги. Понятно, что большая часть бизнесменов предпочитает не касаться масочной темы даже длинной палкой.

В итоге мы имеем классический дефицит, на фоне которого отлично себя чувствуют лучшие друзья социалистов — те самые спекулянты, которым социалисты позволили разгуляться, сломав здоровые капиталистические отношения. Симбиоз классический: левая рука кричит, что готова раздавать маски бесплатно, а не продавать по 1000 рублей, как этих проклятые спекулянты. Не имеющие никакого отношения к бизнесу проклятые спекулянты весело перепродают маски по 1000 рублей, так как у социалистов очередь, а маски нужны вот прямо сейчас. Реальные бизнесмены просто перечисляют на борьбу с коронавирусом деньги, понимая, что за попытку организовать производство чего-нибудь медицинского придётся платить уничтожением репутации.

Все довольны, все при деле, как в добрые старые брежневские времена:

https://www.youtube.com/watch?v=En_7owAL-7I