Мнение: Двенадцать августов в году

18.04.2020, 14:01, Разное

Опубликованные китайским статистическим ведомством показатели за первый квартал оказались даже ниже прогнозов. Индексы восстановления и в динамике, и в моменте также демонстрируют потолок, который ниже нулевой докризисной отметки примерно на 10 процентов. Судя по всему, стартовать китайской экономике по выходу из карантинных мероприятий придется именно с минус десятипроцентной отметки.

Европа начинает постепенно приходить в себя, но это пока больше судороги, чем восстановительный рост. Похоже, что и европейцы восстановятся не более чем на 90 процентов от начала кризиса. США вообще к восстановлению не приступали, у них все еще в развитии, точнее – в падении.

Для сырьевых придатков вроде нас все это крайне плохие новости. Мы входим в кризис раньше, выходим позже, последствия тяжелее. У примитивных экономик своя специфика, и ничего тут поделать нельзя.

Кризис и Саудовская Аравия плюс гениальные решения наших собственных руководителей – отраслевых и государственных – в течение буквально квартала сделали то, что обещал Путин все двадцать лет. Мы слезли с нефтяной иглы. Теперь бюджет даже по очень оптимистическим оценкам будет получать не более одного доллара за проданный на экспорт баррель нефти, что делает подсчеты доходов занятием, доступным даже для кретинов – сколько в штуках продали бочек нефти, столько долларов и получили. Не нужно знать четырех действий арифметики, не нужен калькулятор. 8 млн баррелей в сутки по соглашению ОПЕК+ – это 8 миллионов долларов в бюджет. 3 миллиарда долларов в год. Еще три месяца назад такую сумму Газпром легко выплатил в качестве контрибуции Украине, теперь вся страна будет зарабатывать на нефти эти деньги целый год.

В таких условиях единственная доступная власти политика – это не сокращение, а полный отказ от любых социальных гарантий. Населению предложат концепцию самовыживания и самоспасения взамен на снятие карантина. Поэтому, видимо, карантины будут тянуть максимально возможное время, чтобы высосать из людей последнее, и когда они дойдут до ручки, предложить им выгодный обмен – мы вас выпускаем из клеток, вы нас не спрашиваете про пенсии и прочую ерунду. Скажите спасибо, что живые. Крутитесь сами. Кстати, сценарий отмены пенсий с каждым новым продлением карантина становится вполне реальным – денег и правда не будет. Конечно, карателям и некоторым категориям пенсии будут обещаны – кто-то же должен расстреливать недовольных, но в целом перспектива вырисовывается вполне мрачная.

Безусловно, в телевизоре пропагандисты расскажут, что всем трудно, нужно потерпеть и отнестись с пониманием, возможно, вошедший во вкус видеоблоггерства президент что-то такое нам скажет – то ли с Валдая, то ли из Африки – кто ж его разберет, куда он сбежал. Но пересмотр социальной политики становится просто неизбежным. Понятно, что идея строить нормальную экономику наших руководителей не посетит – в нормальной экономике они не смогут воровать, как привыкли, а потому – нет, это не к ним.

Ну, и встает вопрос о погроме в правящей верхушке. Пирог не просто уменьшился – он вообще вдруг превратился в черствую корку. Такого количества голодных едоков для этого несчастного сухаря слишком много. При этом нужно понимать специфику момента – сбежавший от страха президент передал значительные полномочия и инициативу губернаторам. И они вряд ли отдадут теперь свое, а значит – региональный бизнес, который можно было у них отнять еще полгода назад, теперь для крупных воровских банд федерального уровня либо недоступен, либо слишком затратен с точки зрения отъёма. Вариантов нет – с поезда, несущегося в никуда, нужно ссаживать целыми вагонами, и это не фигура речи. Уже в ходе карантинных мероприятий в правящей воровской верхушке должна будет начаться бойня.

Так что даже не лето, а еще весна этого года обещает быть крайне увлекательной. Этот год будет одним сплошным августом, где череда катастроф станет вполне себе нормой. И это все без учета рисков, связанных с озверевшим населением, которое пока исключено из всех раскладов. До поры до времени. Однако вряд ли даже российский народ согласится безропотно вымереть, пока власть будет разбираться с тем, что произошло и что ей с этим всем делать.