Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

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18.04.2020, 13:53, Новости дня

Благодатный огонь сошел в Великую субботу накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

Сходит Благодатный огонь в Кувуклии – мраморной часовне над пещерой Гроба Господня, где и был, по преданию, погребен Иисус Христос, передает ТАСС.

В Россию частицу Благодатного огня доставит делегация Фонда Андрея Первозванного, которая прибыла в субботу в Тель-Авив по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Из-за существующих ограничений традиционной встречи Благодатного огня в столичном аэропорту Внуково не будет, кортеж доставит его в храм Христа Спасителя к пасхальному богослужению, которое пройдет без прихожан.

Передача огня в другие храмы будет возможна только после отмены режима самоизоляции.

Напомним, торжественная церемония проходила при закрытых дверях при полном отсутствии паломников и верующих христианских общин Иерусалима.



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