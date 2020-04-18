Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
18.04.2020, 13:53, Новости дня
Благодатный огонь сошел в Великую субботу накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме.
Сходит Благодатный огонь в Кувуклии – мраморной часовне над пещерой Гроба Господня, где и был, по преданию, погребен Иисус Христос, передает ТАСС.
В Россию частицу Благодатного огня доставит делегация Фонда Андрея Первозванного, которая прибыла в субботу в Тель-Авив по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Из-за существующих ограничений традиционной встречи Благодатного огня в столичном аэропорту Внуково не будет, кортеж доставит его в храм Христа Спасителя к пасхальному богослужению, которое пройдет без прихожан.
Передача огня в другие храмы будет возможна только после отмены режима самоизоляции.
Напомним, торжественная церемония проходила при закрытых дверях при полном отсутствии паломников и верующих христианских общин Иерусалима.
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