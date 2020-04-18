Власти аннулировали 554 цифровых пропуска у москвичей

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18.04.2020, 13:53, Новости дня

В Москве у 554 жителей, которые заражены коронавирусом, и у живущих с ними аннулировали цифровые пропуска, сообщил руководитель столичного департамента информационных технологий (ДИТ) Эдуард Лысенко.

«Аннулированы 554 цифровых пропуска у граждан, зараженных коронавирусом, или проживающих с ними, которые должны соблюдать обязательную самоизоляцию», – передает слова Лысенко ТАСС.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что у столицы есть все возможности для автоматизации контроля за передвижением граждан, поэтому приняты дополнительные решения, позволяющие почти полностью отказаться от ручного контроля пропусков.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как пропускная система помогает РФ бороться с распространением коронавируса.



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