 

Путин впервые за много лет решил остаться дома на Пасху

18.04.2020, 13:53, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин не пойдет в храм на Пасху, останется дома, а вечером поставит свечку в часовне на территории резиденции в Ново-Огарево, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Разумеется, президент и патриарх всея Руси обменяются поздравлениями по случаю Пасхи», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Он добавил, что Путин не пойдет в храм, оставшись дома.

«Как вы знаете, он сейчас живет и работает в государственной резиденции Ново-Огарево. Президент вечером поставит свечку в небольшой часовне, находящийся на территории этой государственной резиденции», – отметил Песков.

В прошлом году Путин находился на пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя. Единственный раз, когда президент не посещал на Пасху храм Христа Спасителя, был в 2003 году – тогда он находился с визитом в Таджикистане и участвовал в богослужении в православном храме Николая Святителя в Душанбе.

В этом году православный праздник Пасха отмечается 19 апреля. Ранее в РПЦ уточнили возможность освящения пасхальной пищи дома. 



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