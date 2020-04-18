Стали известны планы врачей в отношении Булановой
18.04.2020, 13:37, Разное
По словам концертного директора певицы в Санкт-Петербурге
Ларисы Рассказовой, Татьяна Буланова все еще госпитализирована. Лечится артистка с комфортом – отдельно от других больных.
“Говорят, выпишут не раньше, чем через неделю”, –
сказал журналистам менеджер Булановой.
О том, в каком состоянии сейчас Татьяна, Ларисе неизвестно.
Рассказова ждет понедельника, 20 апреля. “Будет какая-то более или менее
понятная информация”, – цитирует директора Пятый канал.
Напомним, певица Татьяна Буланова попала в больницу 11
апреля. Медики подозревали у вокалистки инсульт, но диагноз не подтвердился.
Тем не менее, несколько дней Буланова, по некоторым данным, провела в
реанимации.
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Как писали “Дни.ру”, навещать вокалистку не разрешают даже
самым близким. Руководство клиники опасается, что посетители могут принести в
медицинское учреждение коронавирусную инфекцию.
У Татьяны Булановой двое детей
– 27-летний Александр Тагрин и 13-летний Никита Радимов. Пока вокалистка в
больнице, ее младший ребенок находится один в квартире. Подросток уже неделю
живет самостоятельно.
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