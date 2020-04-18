Стали известны планы врачей в отношении Булановой

18.04.2020, 13:37, Разное

По словам концертного директора певицы в Санкт-Петербурге

Ларисы Рассказовой, Татьяна Буланова все еще госпитализирована. Лечится артистка с комфортом – отдельно от других больных.

“Говорят, выпишут не раньше, чем через неделю”, –

сказал журналистам менеджер Булановой.

О том, в каком состоянии сейчас Татьяна, Ларисе неизвестно.

Рассказова ждет понедельника, 20 апреля. “Будет какая-то более или менее

понятная информация”, – цитирует директора Пятый канал.

Напомним, певица Татьяна Буланова попала в больницу 11

апреля. Медики подозревали у вокалистки инсульт, но диагноз не подтвердился.

Тем не менее, несколько дней Буланова, по некоторым данным, провела в

реанимации.

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Публикация от Татьяна Буланова (@buslya) 14 Мар 2020 в 6:43 PDT

Как писали “Дни.ру”, навещать вокалистку не разрешают даже

самым близким. Руководство клиники опасается, что посетители могут принести в

медицинское учреждение коронавирусную инфекцию.

У Татьяны Булановой двое детей

– 27-летний Александр Тагрин и 13-летний Никита Радимов. Пока вокалистка в

больнице, ее младший ребенок находится один в квартире. Подросток уже неделю

живет самостоятельно.