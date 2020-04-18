Мнение: О выдаче ополченца Евгения Щербака

18.04.2020, 13:35, Разное

Депутат Госдумы Шаргунов о выдаче ополченца Евгения Щербака (про него не так давно писал) в Казахстан, где ему светит от 6 до 9 лет за участие в боевых действиях на Донбассе:

Сдали.

Об этом отвратительно и тяжело писать.

Мне запросами не удалось его спасти.

Всё более похоже не просто на равнодушие системы, а на злой умысел.

Ещё одна жертва наших удивительных реалий.

Выдан на расправу ополченец Евгений Щербак.

Он просил не паспорт даже, хотя бы временное убежище.

Выдали из Челябинской области, где держали под стражей с декабря. Подхватил туберкулёз.

«Я вас туда не посылала», — сообщает ему Российская Федерация.

Или нет, не так, иначе.

«Скажи, а почему ты вместе с танком не сгорел?»

(Веря в русский мир, Женя прошёл в Донбассе самые тяжёлые бои, чудом выжил, потерял друзей).

Он из казахстанского Костаная, некогда Николаевска, города, где русских до сих пор большинство.

Его несколько раз в эти дни доставляли к границе и возвращали обратно, словно издеваясь. Карантин не помешал этим жестоким играм… И наконец — сдали.

Выдан по требованию «дружественного государства» как «участник боевых действий». И немедленно заключён там в тюрьму. Грозит от 5 до 9 лет лишения свободы.

Кого за это благодарить?

Часто меня наивно упрекают, что я не называю имена тех, кто ответственен за такое. Имя им воистину легион.

Обычные милые люди, государственники, зрители и участники духоподъёмных телешоу…

Привыкшие к лицемерию и безразличию как к норме.

Чьи имена вы так хотите услышать?

Ну вот, пожалуйста.

Прокурор Челябинской области, государственный советник юстиции 3 класса В.А. Лопин.

На моё обращение со словами о том, что русский человек прошёл войну и просится жить в России, а в Казахстане с туберкулёзом может погибнуть в тюрьме, ответ спокойным канцеляритом Зазеркалья: «Судом дана оценка доводу об опасении Щербака Е.С. за свою жизнь и здоровье, который отклонён, поскольку угрозой для жизни и здоровья заявитель считает уголовное преследование в отношении него на территории Республики Казахстан, иные доказательства, объективно свидетельствующие о наличии такой угрозы, не предоставлены. Довод заявителя об оставлении без внимания того факта, что он обращался с заявлением о признании его беженцем на территории Российской Федерации, несостоятелен, так как в предоставлении статуса беженца и временного убежища Щербаку Е.С. отказано».

Безупречный автоматизм.

О том же начальник Главного Управления МВД по Челябинской области А.Ф. Сергеев.

И где же настоящие предатели?

Суд, который проштамповал очередное решение?

Прокуратура, не пожелавшая возразить суду?

Верхи, не способные или не желающие остановить подобное?

Или мы все?

Теперь надо помогать Евгению с адвокатом (как помогаю выданной на Украину Елене Бойко)…

И надо спасать других, кого хотят выдать.

Но главное — горечь.

У меня? У нескольких ещё? И всё?.. Почти всем, наверное, наплевать.

https://www.facebook.com/shargunov – цинк

"Русские своих не сдают"…Ага.

И это конечно же далеко не первая история такого рода. Да, в большинстве случаев внимание общественности и ветеранских организаций позволяет отбить таких людей и обеспечить им пребывание в России, но как видим, далеко не всегда. Закон запрещающих выдавать таких людей за участие в боевых действиях на Донбассе до сих пор не принят, хотя в Госдуме любят заливать про "патриотизм", хотя такие дела на тему "патриотизма" куда как более показательны.