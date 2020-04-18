 

В России новый рекорд по заболевшим COVID-19 за сутки – почти пять тысяч

18.04.2020, 13:31, Новости дня

В России за последние сутки выявили 4785 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это новый рекорд. Число новых случаев инфекции в России растет семь дней подряд.

Общее число подтвержденных случаев инфицирования в России превысило 36 тысяч. По этому показателю она вышла на десятое место в мире. Темпы роста числа больных в России сейчас одни из самых высоких в мире. Накануне в стране было выявлено 4050 новых инфицированных – больше, чем в Италии, Франции и Германии.

Более половины новых случаев – 2649 – зафиксировано в Москве.

Власти Москвы продлили до 1 мая все ограничения, введенные в связи с распространением коронавируса, включая пропускной режим, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин. Он также сообщил о фактически очередном ​ужесточении пропускного режима с 22 апреля.

Умерли от коронавирусной инфекции в России за сутки 40 человек, 21 – в Москве. Всего с начала вспышки заболевания зафиксировали 313 летальных исходов.

Врачи московских больниц рассказали корреспонденту Настоящего Времени, насколько эффективно сейчас лечат от коронавирусной инфекции, а пациенты – как справляются с заболеванием.

Даже в идеально оснащенных больницах врачи говорят, что если режим самоизоляции будут нарушать, то рано или поздно медикам не избежать неконтролируемого потока заболевших.



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