Число случаев COVID-19 в Казахстане приблизилось к 1,5 тысячи, в Кыргызстане – 406, в Таджикистане официально коронавируса нет

18.04.2020, 13:31, Новости дня

Число случаев COVID-19 в Казахстане приблизилось к полутора тысячам. В стране заражены более 400 медиков, несколько случаев заражения выявлено в изоляторах временного содержания, сообщает Радио Азатлык. За последние сутки зарегистрированы 18 новых случаев заражения.

На сегодняшний день в стране подтверждены 1498 случаев регистрации коронавируса, в том числе в Нур-Султане – 341, в Алматы – 461. В Алматинской области, по данным штаба, выявили 37 случаев, в Западно-Казахстанской области – 32 случая инфицирования.

Среди медиков зарегистрированы 423 случая заражения коронавирусной инфекцией в 13 регионах. По словам главного санитарного врача Казахстана Айжан Есмагамбетовой, на сегодняшний день количество сотрудников в медицинских учреждениях остается достаточным. Есмагамбетова также сообщила о двух случаях заражения в изоляторах временного содержания.

В Кыргызстане, по данным на 18 апреля, зарегистрировано 506 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 116 человек – это медицинские работники.

За последние сутки выявлено еще 17 заболевших. Четыре инфицированных женщины, остальные мужчины.

Больше всего новых случаев обнаружено в Нарынской области – 11 человек, в Ошской области – 5, в городе Ош – 1.

В Узбекистане, по состоянию на 17 апреля, выявили 1390 заразившихся коронавирусом, четыре человека скончались. Власти Узбекистана ввели временный запрет на пользование велосипедами. На двухколесном средстве разрешено добираться только на работу и с работы домой. Люди, которые пользуются велосипедом для поездок на работу, должны иметь при себе три документа: удостоверение личности, справку с места работы и письмо от работодателя, подтверждающее, что присутствие сотрудника на рабочем месте во время карантина является необходимым.

В Таджикистане, по словам заместителя министра здравоохранения Шодихона Джамшеда, коронавируса нет. Заболеваемость пневмонией среди населения возросла из-за сезонной перемены климата, заявили власти. Согласно официальным данным, с февраля по 17 апреля в стране на карантин поместили 7871 человека, из которых 6348 были отпущены домой.

Власти Туркменистана продолжают утверждать, что в стране не зафиксировано случаев заболевания коронавирусом. Президент Гурбангулы Бердымухамедов рекомендует различные меры по предупреждению коронавируса, в том числе окуривание юзерликом (могильником), до апреля он вообще избегал слова “коронавирус”.