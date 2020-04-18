«Напоминает фильм ужасов»: Врач из Испании рассказала о работе во время пандемии коронавируса

18.04.2020, 13:30, Разное

Врач из Испании сравнила пандемию коронавируса с фильмом ужасов про зомби. Анестезиолог Нерея Буэно подробно пояснила о работе медиков, борющихся с последствиями, учиненными COVID-19.

По словам Нереи Буэно, перед выходом к зараженному коронавирусом пациенту врачи надевают специальный защитный костюм на тело, а на голову — повязку из лайкры. Также в их обмундирование входят: очки, защитные маски, стетоскоп, перчатки, легинсы и бахилы. После обследования вся экипировка утилизируется, а инструменты подвергают тщательной обработке, отмечает «РИА Новости».

Нерея Буэно призналась, что с 2001 года никогда не сталкивалась с ситуациями, подобными пандемии коронавируса. В защитном костюме врачи ощущают полную изоляцию, а маска оставляет после себя струпья и шрамы, словно человек побывал на войне. Но сравнивает испанский медик пандемию с фильмом ужасов про зомби, когда люди боятся инфекции и врачей, стремящихся помочь пациентами.