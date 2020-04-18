В пустующем храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь

18.04.2020, 13:30, Разное

Накануне Пасхи в Великую Субботу, 18 апреля, в храме Гроба Господня, находящегося в Иерусалиме, сошел Благодатный огонь. В этот раз событие происходило в условиях пандемии коронавируса без паломников, которых не пустили из-за риска заражения.

Благодатный огонь самолетом доставят в аэропорт Внуково, оттуда его перевезут в храм Христа Спасителя, где ночью состоится пасхальная служба Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Однако, учитывая рекомендации, связанные с самоизоляцией, в храме могут отсутствовать прихожане. Также стоит отметить, что из-за карантина Православная церковь Украины рискует не получить Благодатный огонь.

Гроб Господень почитается многими христианами по всему миру, считаясь главной святыней. Тысячи людей молятся несколько часов, после чего в мраморной часовне в Кувклии над пещерой Гроба Господня происходит схождение Благодатного огня. В этой пещере, согласно преданию, погребли Иисуса Христа, после чего он воскрес.