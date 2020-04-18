В США испугались частых контактов Путина и Трампа на фоне коронавируса

18.04.2020, 13:25, Новости дня

Телеканал CNN сообщил, что Кремль якобы пытается использовать для нормализации отношений с Вашингтоном ситуацию с коронавирусом и участившиеся на ее фоне контакты президента РФ Владимира Путина с главой Белого дома Дональдом Трампом. Это, считают американские аналитики, может подорвать доверие к Соединенным Штатам.

Издание отмечает, что с 30 марта Путин и Трамп говорили друг с другом по телефону по меньшей мере четыре раза, что является своего рода рекордом.

Президенты обсуждали ситуацию с коронавирусом и ценовую войну, которая дестабилизировала нефтяные рынки.

«Шквал телефонных звонков последовал за кремлевской кампанией, призывающей США и Россию сотрудничать в борьбе с коронавирусом», – сообщил вице-президент по исследованиям Фонда Карнеги за международный мир Эндрю Вайс.

Такие частые контакты двух лидеров взволновали американских аналитиков, которые утверждают, что «пропагандистская деятельность Путина сопряжена с рисками для США».

«Это часть долгосрочного плана Путина, направленного на то, чтобы подорвать доверие к США как к важному игроку в глобальной системе, подорвать наши альянсы, а затем создать как можно больше долговременных источников напряженности между Трампом и его группой национальной безопасности», – сообщил Вайс в интервью CNN.

В свою очередь директор Института Кеннана Мэтт Роянски заявил, что Кремль «конечно же» использует коронавирус для нормализации отношений, однако «это не означает, что международное сотрудничество в условиях пандемии является неправильным».

Он добавил, что Вашингтон мог бы «принять предложение Путина о сотрудничестве, но на американских условиях».

Отметим, ранее американское издание The New York Times на фоне угрожающей ситуации с коронавирусом в США обвинило Владимира Путина в «десятилетней дезинформации в сфере здравоохранения», которая якобы «посеяла панику в США».

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