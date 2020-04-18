 

Марина Кравец рассекретила имя дочери и рассказала о родах во время карантина

18.04.2020, 13:18, Разное

Первенец Марины Кравец и ее супруга Аркадия Водахова появился на свет 9 апреля. А уже меньше чем через неделю актриса и юморист приняла участие в съемках нового выпуска шоу Comedy Club, резидентом которого она является уже много лет. Эпизод был показан вчера.

Съемки проходили прямо в доме Марины – последние выпуски проекта снимаются «на удаленке» по видеосвязи. В таком формате и проходил разговор Кравец с Гариком Харламовым и Павлом Волей.

Девочка, назвали Вероникой,

– рассказала ведущим Марина.

Марина Кравец

Следом Павел Воля поинтересовался у коллеги, в каких условиях проходят роды во время эпидемии и не было ли связанных с этим проблем – ведь уже в эти даты были введены карантин и ограничения по выходу на улицу.

Мы застали пик ситуации. И быстренько вышли из дома… Лишь бы дома не сидеть – я пошла рожать! Кстати, Харлаш, спасибо тебе за все матерные слова, что я от тебя за всю жизнь услышала, потому что эти слова мне очень помогли в родах,

– со свойственным юмором отвечала Марина.

Гарик Харламов, Марина Кравец и Павел Воля

Напомним, о беременности Марины стало известно в феврале этого года. Главный секрет юмористки выдал актер Михаил Башкатов. В сторис Instagram он поделился видео с корпоратива, который вел вместе с Мариной. И хотя для мероприятия Кравец выбрала белое платье с завышенной талией, а Михаил в кадре частично перекрывал соведущую, поклонники рассмотрели заметно округлившийся живот Марины. И после того как в соцсетях посыпались поздравления, Кравец решила: скрываться больше нет смысла.

Марина Кравец и Аркадий Водахов вместе без малого 12 лет. Поженились они в 2013 году.

Марина Кравец с мужем



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.04 / «Лучик надежды забрезжил»

14.02 / Оксана Фандера в День святого Валентина призвала «размножать любовь»

14.03 / Мнение: При обстреле базы Таджи ранены 3 американских солдата

19.02 / Роман Вильфанд назвал причину аномально теплой зимы в РФ

01.04 / Мнение: Россия не бросает даже русофобов

11.04 / Мнение: Убийство Мирославы Воронцовой

20.02 / Эксперты дали важные советы, как уберечь детей от коронавируса

11.03 / Мнение: Сядем усе (про Путина, Госсовет и братву)

13.04 / Российский ученый из РАН спрогнозировал новую вспышку COVID-19 осенью

09.04 / Убытки Huawei от выпуска складного телефона Mate Xs составили более 60 млн долларов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска