Марина Кравец рассекретила имя дочери и рассказала о родах во время карантина

18.04.2020, 13:18, Разное

Первенец Марины Кравец и ее супруга Аркадия Водахова появился на свет 9 апреля. А уже меньше чем через неделю актриса и юморист приняла участие в съемках нового выпуска шоу Comedy Club, резидентом которого она является уже много лет. Эпизод был показан вчера.

Съемки проходили прямо в доме Марины – последние выпуски проекта снимаются «на удаленке» по видеосвязи. В таком формате и проходил разговор Кравец с Гариком Харламовым и Павлом Волей.

Девочка, назвали Вероникой,

– рассказала ведущим Марина.

Марина Кравец

Следом Павел Воля поинтересовался у коллеги, в каких условиях проходят роды во время эпидемии и не было ли связанных с этим проблем – ведь уже в эти даты были введены карантин и ограничения по выходу на улицу.

Мы застали пик ситуации. И быстренько вышли из дома… Лишь бы дома не сидеть – я пошла рожать! Кстати, Харлаш, спасибо тебе за все матерные слова, что я от тебя за всю жизнь услышала, потому что эти слова мне очень помогли в родах,

– со свойственным юмором отвечала Марина.

Гарик Харламов, Марина Кравец и Павел Воля

Напомним, о беременности Марины стало известно в феврале этого года. Главный секрет юмористки выдал актер Михаил Башкатов. В сторис Instagram он поделился видео с корпоратива, который вел вместе с Мариной. И хотя для мероприятия Кравец выбрала белое платье с завышенной талией, а Михаил в кадре частично перекрывал соведущую, поклонники рассмотрели заметно округлившийся живот Марины. И после того как в соцсетях посыпались поздравления, Кравец решила: скрываться больше нет смысла.

Марина Кравец и Аркадий Водахов вместе без малого 12 лет. Поженились они в 2013 году.

Марина Кравец с мужем