По стопам Кейт Миддлтон: Меган Маркл провела видеоконференцию

18.04.2020, 13:18, Разное

Последние дни в Лос-Анджелесе у Меган Маркл и принца Гарри выдались насыщенными. Позавчера они на добровольных началах развозили продукты нуждающимся, а вчера герцогиня решила поддержать своих давних друзей – благотворительную организацию Hubb Community Kitchen.

Во время беседы по видеосвязи Меган поблагодарила представительниц сообщества за то, что в этот непростой период они продолжают оказывать помощь нуждающимся. Женщины из Hubb Community Kitchen готовят на своей общественной кухне от 250 до 300 порций еды в день, которыми кормят пожилых и обездоленных людей.

Hubb Community Kitchen всегда заботились, опекали и помогали тем, кто в этом нуждались. Сначала это был только Гренфелл (имеются в виду жертвы пожара в лондонской высотке Гренфелл-тауэр, ради которых и была создана организация. – Прим. ред.), а теперь вы помогает людям по всей Великобритании. Домашняя еда от одного соседа другому – в этом и есть суть настоящего комьюнити,

– сказала Меган во время видеоконференции.

Меган Маркл с участницами видеоконференции

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Публикация от Kat Sing (@katsingly25)17 Апр 2020 в 3:51 PDT

Осенью 2018 года Меган Маркл выпустила свою первую кулинарную книгу. Она написала ее совместно с женщинами из сообщества Hubb Community Kitchen. Книга так и называется – Together: Our Community Cookbook (“Вместе: книга нашего сообщества”). В нее вошли 50 рецептов, включая дип из авокадо и зеленого чили, курицу в соусе карри и кокосовом молоке, баклажаны по-индийски, курицу с рисом по-персидски, пирог с карамелизированной сливой, пряный мятный чай и другое, а герцогиня Сассекская написала предисловие.

128-страничное издание можно было купить за 9,99 фунтов стерлингов на Amazon, а все средства от его продажи были переведены на поддержку Hubb Community Kitchen. С момента запуска книги в Великобритании было продано более 40 000 копий, в результате чего удалось собрать 210 000 фунтов стерлингов.

Меган Маркл и принц Гарри на кухне Hubb Community Kitchen, январь 2020 года

Ранее видеоинтервью дали Кейт Миддлтон и принц Уильям. В нем герцог и герцогиня Кембриджские рассказали о жизни своей семьи во время пандемии коронавируса.

А еще раньше в zoom-конференции принял участие принц Гарри. Он пообщался с представителями благотворительной организации WellChild, которая обеспечивает уход за тяжелобольными детьми в Великобритании. В ходе разговора с родителями, опекунами и медсестрой из этой компании Гарри немного рассказал и о своей новой жизни и даже нашел в режиме изоляции плюсы:

В происходящем можно находить много положительных моментов: например, появляется возможность проводить время с семьей, и этого времени становится так много, что ты даже начинаешь чувствовать себя виноватым. Просто иногда радуешься тому, что можешь кататься по полу от смеха.

Своих собеседников герцог назвал настоящими супергероями – ведь они в сложившейся сложной ситуации продолжают заботиться о большом количестве детей. Про себя же Гарри отметил:

Даже представить себе не могу, насколько тяжело вам приходится. У меня самого всего один 11-месячный ребенок, и этого уже достаточно.