«Сбросил 10 кг за месяц»: Сергей Жуков смог похудеть на карантине

18.04.2020, 13:09, Разное

Солист популярной группы «Руки вверх» Сергей Жуков похвастался своим достижением. Ему удалось похудеть на 10 кг в то время, когда многие жалуются на набор лишнего веса.

Певец ответственно подошел к выбору фитнес-тренера для онлайн-занятий. Очевидно, у преподавателя есть медицинское образование, потому что он не только составляет систему упражнений, но и дает рекомендации по питанию. Они позволяют изменить отношение человека к еде. Метод оказался эффективным, поклонники оценили похудевшую фигуру Жукова. Вот только присутствие «спортсмена» босиком на беговой дорожке вызвало у некоторых фанатов сомнение в реальности тренировки. Без обуви это делать не рекомендуют в рамках соблюдения техники безопасности.

Кроме занятий спортом музыкант значительную часть времени в своем насыщенном графике отводит онлайн-урокам, записи музыкального сопровождения к аудиосказкам. Увлечение гаджетами привело к тому, что многие дети утрачивают навыки слушания, жалуется певец. В домашней студии пока записаны три произведения, звучащие на созданном Сергеем Жуковым музыкальном фоне. Знаменитые «Фантазеры» Николая Носова, «Цветик-семицветик» Валентина Катаева и «Что бы ни случилось» Деби Глиори.