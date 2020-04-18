 

В России создан мини-ПК на процессоре «Байкал»

18.04.2020, 13:09, Разное

Отечественная компания Hamster Robotics создала мини-ПК на разработанном в РФ процессоре «Байкал». Промышленный выпуск новинки, получившей название HR-MPC-1, работающей на базе операционной системы ALT Linux, из-за продолжающейся эпидемии коронавируса разработчикам пришлось сдвинуть на осень текущего года.
Производительность созданному в РФ мини-ПК обеспечивает процессор «Байкал-Т1» с двумя ядрами P5600 MIPS 32 r5, ранее проходивший под обозначением BE-T1000. Устройство с габаритами 11,5 x 11,5 x 3,5 см и энергопотреблением 5 Вт оснащено ОЗУ DDR3 на 1,6 тыс. МГц. В отечественном мини-ПК предусмотрена поддержка технологии Wi-Fi, порты 1Gb Ethernet и SATA 3.0, интерфейсы DVI, HDMI, UART, I2C, USB 2.0, а также PCle Ge.3-контроллер.

Предварительный ценник российского компактного ПК на «Байкале» варьируется в районе 25 тысяч рублей. Роман Бурмистров, занимающий пост одного из руководителей Hamster Robotics, говорит, что новинка создавалась исключительно за счёт средств компании. Стоимость и присутствие в HR-MPC-1 российской операционной системы, вероятно, будет способствовать тому, что наибольший интерес к ПК проявят не рядовые пользователи, а представители бизнеса и государственных структур.



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