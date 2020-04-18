Independent – Трамп похвалил свою администрацию и дал «смелый» прогноз по числу жертв COVID-19 в США

18.04.2020, 13:06, Новости дня

Президент США Дональд Трамп выступил со «смелым» прогнозом, согласно которому жертв COVID-19 в стране будет «около 60 тысяч, возможно, 65 тысяч», пишет The Independent. Как отмечает издание, несколькими неделями ранее координатор Белого дома по вопросам противодействия коронавирусу Дебора Брикс заявила, что от этой болезни может погибнуть 200 тыс. американцев. По мнению Трампа, эта разница в прогнозах свидетельствует об «отличной работе», проделанной им и его администрацией.



Reuters

Президент США Дональд Трамп завершил очередную «дикую неделю коронавируса» новой порцией критики в адрес некоторых американских губернаторов, пишет The Independent.

Кроме того, он объявил Соединённые Штаты «королём ИВЛ», а его команда по вопросам общественного здравоохранения отмела заявления губернаторов о недостаточном тестировании.

По своему обыкновению в ходе своего выступления Трамп сделал ряд смелых заявлений. В частности, он подчеркнул, что федеральное правительство в настоящее время ожидает «около 60 тысяч, возможно, 65 тысяч» смертей от вируса в Соединённых Штатах.

Эти слова прозвучали на фоне того, как в США количество жертв COVID-19 перевалило за 36 тыс, а подтверждённых случаев заболевания уже почти 700 тыс.

Несколькими неделями ранее координатор Белого дома по вопросам противодействия коронавирусу Дебора Брикс заявила, что от этой болезни может погибнуть 200 тыс. американцев.

Разница в 140 тыс. человек между двумя прогнозами, по мнению американского лидера, свидетельствует об «отличной работе», проделанной им и его администрацией в борьбе с пандемией.

Глава Белого дома при этом не стал напрямую отвечать на вопросы о критике со стороны некоторых губернаторов-демократов. Ряд из них, как отмечается в статье, утверждают, что поддержка Трампом протестов с участием консервативно настроенных граждан, которые призвали своих губернаторов открыть свои штаты, равносильна подстрекательству к внутренней нестабильности.

Однако президент США отметил, что протестующие, многие из которых, как указывает The Independent, носили одежду с атрибутикой Трампа, выглядели как «довольно ответственные люди».