 

Из США в Украину прибудет еще один спецрейс для эвакуации граждан

18.04.2020, 13:01, Новости дня

В воскресенье, 26 апреля, авиакомпания “Международные авиалинии Украины” совершит спецрейс для эвакуации украинцев в связи с пандемией коронавируса по маршруту Майами-Киев. Об этом 17 апреля сообщили в пресс-службе посольства Украины в США в Facebook.

“В стоимость билета включена оплата за двухнедельный обсервацию с питанием. Кроме этого, обращаем ваше внимание, что при приобретении авиабилетов обязательным требованием является предоставление согласия на проведение обсервации по возвращении в Украину”, – отметили в посольстве.

⚡️Шановні громадяни України,Інформуємо про здійснення авіакомпанією «Міжнародні авіалінії України» спеціального…

Posted by Embassy of Ukraine in the USA / Посольство України в США on Reede, 17. aprill 2020

23 марта МИД Украины призвал граждан, которые находятся за рубежом, вернуться домой в ближайшие пять дней. Страна прекратила регулярное авиасообщение с полуночи 28 марта. МИД рекомендовал соотечественникам, которые находятся за границей, не покупать авиабилеты на рейсы, запланированные на даты после 27 марта, а по возможности остаться в стране пребывания.

По состоянию на конец марта с начала вспышки коронавируса в Украину из-за границы вернулось почти 130 тыс. граждан. В Госпогранслужбе прогнозируют, что перед Пасхой домой могут приехать еще около 200 тыс. украинцев. 

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что “приезжие из-за рубежа – единственный источник коронавируса”, в связи с чем инициировал закрытие пассажирского сообщения через границу. 

С 7 апреля государственную границу Украины можно пересечь только на автомобиле и только в 19 пунктах пропуска.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусной инфекцией во всем мире заразилось уже 2 244 303 человека. Из них умерло 154 219 человек, 569 699 выздоровели.

В Украине по состоянию на 9.30 18 апреля зарегистрировано 5106 случаев коронавирусной болезни COVID-19 – за сутки было выявлено 444 новых случая. 133 человека умерли от COVID-19, 275 пациентов выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.04 / ВОЗ попросит более 1 млрд долларов на борьбу с коронавирусом

23.02 / Трамп хочет лично подписать соглашение с талибами

29.03 / Подростка “футболили” до смерти: система американской медпомощи задыхается

15.03 / Церемонию анти-премии «Золотая малина» отменили из-за коронавируса

17.02 / Российские конькобежцы заняли второе место в медальном зачете чемпионата мира

07.04 / Прокуратура в США опубликовала обвинение по делу о взятках чиновников ФИФА

16.02 / В Китае за сокрытие симптомов коронавируса теперь может грозить смертная казнь

11.02 / Поправки в Конституцию определят судьбу экс-президентов России

17.03 / PlayStation 5 покажут завтра

06.03 / Шмыгаль заявил, что пенсии будут проиндексированы до конца года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска