Из США в Украину прибудет еще один спецрейс для эвакуации граждан

18.04.2020, 13:01, Новости дня

В воскресенье, 26 апреля, авиакомпания “Международные авиалинии Украины” совершит спецрейс для эвакуации украинцев в связи с пандемией коронавируса по маршруту Майами-Киев. Об этом 17 апреля сообщили в пресс-службе посольства Украины в США в Facebook.

“В стоимость билета включена оплата за двухнедельный обсервацию с питанием. Кроме этого, обращаем ваше внимание, что при приобретении авиабилетов обязательным требованием является предоставление согласия на проведение обсервации по возвращении в Украину”, – отметили в посольстве.

23 марта МИД Украины призвал граждан, которые находятся за рубежом, вернуться домой в ближайшие пять дней. Страна прекратила регулярное авиасообщение с полуночи 28 марта. МИД рекомендовал соотечественникам, которые находятся за границей, не покупать авиабилеты на рейсы, запланированные на даты после 27 марта, а по возможности остаться в стране пребывания.

По состоянию на конец марта с начала вспышки коронавируса в Украину из-за границы вернулось почти 130 тыс. граждан. В Госпогранслужбе прогнозируют, что перед Пасхой домой могут приехать еще около 200 тыс. украинцев.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что “приезжие из-за рубежа – единственный источник коронавируса”, в связи с чем инициировал закрытие пассажирского сообщения через границу.

С 7 апреля государственную границу Украины можно пересечь только на автомобиле и только в 19 пунктах пропуска.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусной инфекцией во всем мире заразилось уже 2 244 303 человека. Из них умерло 154 219 человек, 569 699 выздоровели.

В Украине по состоянию на 9.30 18 апреля зарегистрировано 5106 случаев коронавирусной болезни COVID-19 – за сутки было выявлено 444 новых случая. 133 человека умерли от COVID-19, 275 пациентов выздоровели.