Украине грозит вспышка COVID-19, даже если в церкви на Пасху придет десятая часть прихожан – МВД

18.04.2020, 13:01, Новости дня

В прошлом году в праздновании Пасхи приняли участие около 7,5 млн украинцев, если в этом году в церкви придет хотя бы десятая часть, в Украине произойдет очередная вспышка коронавирусной инфекции. Об этом сообщил директор департамента коммуникации Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко, пишет пресс-служба ведомства.

“Чтобы этого не произошло, мы проводим переговоры с советами церквей и просим призвать паствы не приходить на службу, а оставаться дома”, – отметил Шевченко.

По его словам, у храмов по всей стране будут дежурить более 22 тыс. полицейских и гвардейцев.

“Мы в очередной раз призываем граждан не приходить в этом году на религиозные службы. В случае, если такое произойдет, правоохранители будут проводить разъяснительную работу, чтобы люди придерживались личных мер безопасности и держали необходимую дистанцию. Если не удастся профилактически достучаться до сознания граждан, по словам председателя Нацполиции Игоря Клименко, правоохранители готовы прибегать к более жестким мерам – административным наказаниям”, – сказал представитель МВД.

Он добавил, что с начала действия ограничительных мер в Украине полиция составила 7 тыс. административных протоколов. Есть в этом списке и священнослужители.

Шевченко напомнил, что решением властей столицы Киево-Печерская лавра закрыта для посещения. Там дежурят полицейские и гвардейцы.

Пасха в Украине в 2020 году будет отмечаться 19 апреля. Власти призывают граждан не посещать пасхальные церковные службы в связи с угрозой заражения коронавирусом.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине по состоянию на 9.30 18 апреля зарегистрировано 5106 случаев коронавирусной болезни COVID-19 – за сутки было выявлено 444 новых случая. 133 человека умерли от COVID-19, 275 пациентов выздоровели.