Таксист снес ограждение и едва не упал в реку во время погони в Петербурге. Видео

18.04.2020, 12:55, Новости дня

В Сети появились кадры с камеры наблюдения, запечатлевшей финальную часть погони за нарушителем, развернувшейся в центре Санкт-Петербурга утром в субботу, 18 апреля.

Как сообщают СМИ, сотрудники полиции начали преследование автомобиля такси, за рулем которого находился 32-летний приезжий из Элисты.

Таксист не подчинился требованию инспекторов об остановке и попытался оторваться от двух экипажей ДПС. Он доехал до пешеходного Краснофлотского моста в Адмиралтейском районе города, около которого и вылетел с дороги.

После этого легковушка сбила несколько секция ограждения на набережной, которые упали в воду. Перевернувшийся автомобиль едва не рухнул следом.

Утверждается, что водитель находился в состоянии сильного опьянения. Он отделался сравнительно легкими травмами.