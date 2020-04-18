“Великий эскулап” Лукашенко получил ответ из России
18.04.2020, 12:55, Новости дня
Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко посоветовал президенту Белоруссии Александру Лукашенко заняться чем-либо, в чем он разбирается лучше, нежели в диагностике коронасируса COVID-19. К примеру, "поехать в поля" и дать советы колхозникам, как сеять пшеницу.
"А вот здесь – это не его тема", — отметил Онищенко.
Ранее Лукашенко заявил, что тест-системы российского производства дают ошибочные результаты.
Как прокомментировал Онищенко, в РФ используются несколько десятков тестов на COVID-19, которые справляются с задачей, а в Белоруссии "пользуются быстро устаревающей информацией".
По словам депутата, неработающие тесты РФ прекратила бы производить сама, без подсказки "великого эскулапа" Лукашенко.
По данным Роспотребнадзора, первых зараженных коронавирусом в Белоруссии выявили с помощью 14 тысяч российских тест-систем для диагностики, переданных безвозмездно.
Так же в Роспотребнадзоре рассказали РИА Новости, что тесты производства государственного научного центра "Вектор" превосходят зарубежные аналоги.
"Высокая эффективность российских тестов была подтверждена успешно проведенными еще в начале февраля в Китае сравнительными испытаниями", — отметили в ведомстве.
Российские тесты выявляют минимальное количество чужеродного генетического материала в образце и не дают перекрестных реакций с другими возбудителями.
РФ по-прежнему будет помогать другим странам бороться с пандемией, в том числе поставками тест-систем, заключили в Роспотребнадзоре.
Также будет продолжен мониторинг обстановки за рубежом, включая Белоруссию, так как эта информация "имеет большое значение для снижения рисков здоровью российских граждан".
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