“Великий эскулап” Лукашенко получил ответ из России

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18.04.2020, 12:55, Новости дня

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко посоветовал президенту Белоруссии Александру Лукашенко заняться чем-либо, в чем он разбирается лучше, нежели в диагностике коронасируса COVID-19.  К примеру, "поехать в поля" и дать советы колхозникам, как сеять пшеницу.

"А вот здесь – это не его тема", — отметил Онищенко.

Ранее Лукашенко заявил, что тест-системы российского производства дают ошибочные результаты.

Как прокомментировал Онищенко, в РФ используются несколько десятков тестов на COVID-19, которые справляются с задачей, а в Белоруссии "пользуются быстро устаревающей информацией".

По словам депутата, неработающие тесты РФ прекратила бы производить сама, без подсказки  "великого эскулапа" Лукашенко.

По данным Роспотребнадзора, первых зараженных коронавирусом в Белоруссии выявили с помощью 14 тысяч российских тест-систем для диагностики, переданных безвозмездно.

Так же в Роспотребнадзоре рассказали РИА Новости, что тесты производства государственного научного центра "Вектор" превосходят зарубежные аналоги. 

"Высокая эффективность российских тестов была подтверждена успешно проведенными еще в начале февраля в Китае сравнительными испытаниями", — отметили в ведомстве.

Российские тесты выявляют минимальное количество чужеродного генетического материала в образце и не дают перекрестных реакций с другими возбудителями.

РФ по-прежнему будет помогать другим странам бороться с пандемией, в том числе поставками тест-систем, заключили в Роспотребнадзоре. 

Также будет продолжен мониторинг обстановки за рубежом, включая Белоруссию, так как эта информация  "имеет большое значение для снижения рисков здоровью российских граждан".



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