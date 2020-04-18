Прирост заболевших, койки и пропуска: ситуация в Подмосковье

18.04.2020, 12:55, Новости дня

Количество тестируемых в Подмосковье увеличивается, при этом заболеваемость новым коронавирусом снижется, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Позавчера прирост был 18%, вчера — 15%, сегодня – 12%.

Чиновник поручил главе подмосковного Минздрава Светлане Стригунковой организовать еженедельное тестирование на наличие коронавируса глав муниципалитетов региона и их окружения, передает "Интерфакс".

Кроме того, планируется до конца месяца развернуть 7556 инфекционных коек, из них с кислородом – 5929, передает ТАСС. На данный момент лечат больных коронавирусом около 8 тысяч медиков, их поселят в гостиницах бесплатно. Бесплатными будут и лекарства для всех больных.

С 15 апреля половина жителей Московской области (около 4.5 млн человек) получила цифровые коды. Для волонтеров ввели спецпропуска, передает РИА Новости.

Проверили 170 тысяч автомобилей, около 2 тысяч водителей пропуска не оформили. Однако для большегрузов достаточно будет разрешения от министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.