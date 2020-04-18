Общество: Цифровой контроль облегчит сложности самоизоляции

18.04.2020, 12:53, Новости дня

Режим самоизоляции начал приносить свои плоды – по крайней мере в Москве достигнут эффект «сглаживания», недопущения взрывного роста заболеваемости коронавирусом. А на следующей неделе в городе произойдет почти полный отказ от ручного контроля пропусков в пользу «автоматизированных систем» – и это сделает режим самоизоляции более комфортным.

В субботу мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге подвел первые итоги принятых в столице мер по борьбе с коронавирусной инфекцией и рассказал об изменениях в пропускном режиме. Теперь контроль за передвижением горожан станет автоматическим. Ручная проверка пропусков исчезнет почти полностью. В начале недели, когда пропускная система только заработала, на станциях метрополитена образовались огромные очереди. Собянину чуть ли не в ручном режиме пришлось вмешаться в ситуацию.

«У города есть все возможности автоматизировать режим проверки, как мы делаем это при нарушениях ПДД с помощью фотовидеофиксации. Поэтому приняты дополнительные решения, которые позволят практически полностью отказаться от ручного контроля пропусков, передав эти функции автоматизированным системам», – отметил мер.

С конца марта в Москве и большинстве регионов действует режим обязательной самоизоляции для всех граждан. Цифровые пропуска заработали в столице и Подмосковье с 15 апреля. В субботу Собянин также подписал указ о продлении до 1 мая ограничений из-за распространения коронавируса. Весь апрель в городе не будет работать большинство предприятий. Также сохраняется обязательное использование цифровых пропусков.

Бывший советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко считает, что в данной ситуации Собянин совершенно прав. «У Москвы есть и доступные данные и технические возможности для эффективной автоматизации контроля за передвижениями граждан. Если добавить данные от сотовых операторов, то и о контактах граждан город тоже может получить информацию. А если к этому добавить данные домовых книг (уже давно оцифрованных), можно выстраивать очень затейливые цепочки связей между москвичами», – сказал Клименко газете ВЗГЛЯД.

По словам основателя компаний Liveinternet и MediaMetrics, «в ситуации пандемии цифровой контроль благо для граждан и только члены секты «отрицателей коронавируса» возражают против вполне очевидных ограничений».

«Происходит очень быстрое погружение в цифровой мир. И общество беспокоится. Еще не так давно были споры о камерах на улицах города. Сейчас очевидно, что камеры приносят много пользы для безопасности граждан. Общество ворчит, когда государство получает о гражданине все больше информации, но парадоксально доверяет крупным интернет-компаниям, которые сегодня знают о гражданах больше всех. Компромисс между удобством/безопасностью жизни и приватностью придется достигать между обществом и гражданином всегда. Что касается нынешней ситуации, то, конечно, вся эта история временная. Но необходимая», – подытожил Герман Клименко.

Со следующей среды, 22 апреля, для проезда в городском общественном транспорте можно будет использовать только карты «Тройка», «Стрелка», месячный единый проездной билет, а также социальные карты москвича и жителя Московской области. Пассажиры должны включить их номера в свои цифровые пропуска. При этом получать новый цифровой пропуск не требуется – достаточно внести изменения в действующий документ. Сохранится действие только стандартных билетов на проезд в пригородных поездах. «Неиспользованные поездки будут позднее компенсированы», – подчеркнул Собянин.

Также вводится новый вид цифровых пропусков для волонтеров, которые оформили личный номер в ГБУ «Мосволонтер». «Количество пропусков, выдаваемых в течение недели, не ограничено», – подчеркнул Собянин.

Как отмечает председатель центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова, такие меры сейчас крайне важны. «Мы видим, насколько сейчас востребована помощь волонтеров. Постоянно поступают звонки от пожилых людей, ветеранов Великой отечественной войны. Очень важно, чтобы волонтеры беспрепятственно могли быстро помогать и доставлять необходимые продукты или лекарства», – сказала Амельченкова газете ВЗГЛЯД.

Сейчас цифровые пропуска не требуются журналистам, военным, правоохранителям и другим обладателям удостоверения государственного образца, «однако в целях упорядочения передвижения по городу они должны зарегистрировать на сайте mos.ru номера своих личных/служебных машин, а также электронных карт».

Для контроля соблюдения пропускного режима автомобилистами будут задействованы камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД и дорожно-патрульная служба Госавтоинспекции». Нарушителей начнут штрафовать. Для пользования автомобилем необходимо не менее за пять часов до поездки «включить в цифровой пропуск его государственный номер». Пропускной режим не распространяется на грузовые перевозки. «Порядок – тот же, что и при включении в пропуска номеров электронных карт», – говорится в сообщении мэра.

Градоначальник напомнил, что после ведения неделю назад пропускного режима и дополнительных мер по ограничению деятельности предприятий «передвижение по городу на транспорте сократилось более чем на полмиллиона человек», «в целом поток пассажиров и машин снизился более чем на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года».

В то же время Собянин признает, что «все эти ограничения радости не доставляют и «переживать заточение в четырех стенах – психологически тоже очень непросто». Однако в США ситуация еще хуже. «Тем не менее, все это – не напрасно. Заболеваемость в городе растет, но не в геометрической прогрессии, и далеко не по худшему сценарию, как мы видим это, скажем, в Нью-Йорке, очень похожем на Москву по численности и структуре населения», – отметил мэр Москвы.

Плюс ко всему мэр столицы расширяет программу обеспечения москвичей бесплатными лекарствами. Кроме пациентов с COVID-19 или подозрением на коронавирус бесплатные лекарства начнут получать горожане с проявлениями ОРВИ. «Как считают врачи, в нынешних условиях вероятность того, что за обычной ОРВИ скрывается коронавирус, – очень высока. Поэтому следует сразу же начинать адекватное лечение», – пишет Собянин.

По словам мэра, неделю назад московские медучреждения работали на пределе, а сегодня «перешли в более нормальный режим с хорошим запасом мощностей».

Более того, он приостановил перевод пяти крупных клиник в режим работы с коронавирусом. Клиники останутся в резерве и «продолжат оказывать обычную медицинскую помощь». «Считаю, что эффект «сглаживания», недопущения взрывного роста заболеваемости на этом этапе достигнут. Это – первая, скромная, но очень важная победа», – уверен Собянин.

Впрочем, он добавляет, что борьба не закончилась и эпидемия не отступила. «И от наших шагов, от того, что мы предпримем сегодня, зависит, как ситуация будет развиваться через неделю и через две. Как мы сможем оградить москвичей от беды», – пишет мэр.

Как сообщил в субботу утром Telegram-канал оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову, в столице возросло число вылечившихся от коронавируса: еще 162 пациента выписано из больниц. «Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось уже до 1679. Эти люди потенциально могут быть донорами плазмы для тех, кто еще находится в больнице», – отметила Ракова.

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