Роспотребнадзор ответил на претензии Лукашенко к российским тестам

18.04.2020, 12:53, Новости дня

Тест-системы для выявления коронавируса, разработанные государственным научным центром «Вектор», во многом превосходят зарубежные аналоги, их эффективность была подтверждена в Китае, заявили в Роспотребнадзоре в ответ на претензии Белоруссии к качеству тестов.

В ведомстве заявили, что «тест-системы, разработанные ГНЦ ВБ «Вектор», по многим параметрам превосходят ряд зарубежных аналогов», передает РИА «Новости».

«Высокая эффективность российских тестов была подтверждена успешно проведенными еще в начале февраля в Китае сравнительными испытаниями, которые продемонстрировали высокую специфичность и чувствительность разработанных в РФ диагностических наборов», – говорится в сообщении.

Российские тесты выявляют минимальное количество чужеродного генетического материала в образце и не дают перекрестных реакций с другими возбудителями, определяя именно новый коронавирус, уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Отмечается, что всего с февраля Белоруссии были безвозмездно переданы 14 тыс. тест-систем для диагностики коронавируса, именно с их помощью выявили первых заболевших в стране, «что позволило начать проведение противоэпидемических мероприятий».

Всего больше 400 тыс. тест-систем для выявления коронавируса, разработанные государственным научным центром «Вектор», были безвозмездно переданы почти 30 странам, и «в Роспотребнадзор продолжают поступать обращения о предоставлении дополнительных тестов из разных стран».

«ГНЦ ВБ «Вектор», разработавший тесты, включен Всемирной организацией здравоохранения в перечень референс-лабораторий ВОЗ по новой коронавирусной инфекции, куда любые страны могут направлять образцы для исследований», – подчеркнули в пресс-службе.

Ведомство заявляет также, что РФ продолжит оказывать содействие другим странам в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Роспотребнадзор продолжает внимательно следить за развитием эпидемической ситуации в соседних странах, включая Белоруссию, так как работа по сдерживанию эпидемии в этих странах имеет большое значение для снижения рисков здоровью российских граждан, учитывая тесное взаимодействие на евразийском пространстве.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российские тест-системы для выявления нового коронавируса якобы часто дают ошибочные результаты.

До этого Лукашенко отказался принимать меры для защиты от коронавируса, а также назвал ситуацию с новой инфекцией хорошим уроком для наркоманов и «курцов».

Напомним,16 марта Россия закрыла границу с Белоруссией для передвижения людей. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что заигрывания Лукашенко с коронавирусом перепугали соседей.