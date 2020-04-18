 

Москвичам пообещали аномальный холод и мокрый снег на Пасху

18.04.2020, 12:53, Новости дня

Мокрый снег, дождь и аномальная температура ниже нормы на три градуса прогнозируются в Москве на Пасху, 19 апреля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Вильфанд сообщил, что ожидаются «и дождь, и мокрый снег, но небольшие осадки». Будет пасмурно, «иногда солнце все-таки будет проглядывать», передает ТАСС.

«Ночью около нулевых отметок и даже до -3 градусов, а днем повысится всего лишь до + 5-7 градусов. Максимум – до + 8 градусов», – сообщил он.

Вильфанд отметил, что такой температурный фон на три градуса ниже нормы.

Напомним, накануне в Москве был объявлен желтый уровень погодной опасности.



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