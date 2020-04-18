 

В центре Санкт-Петербурга Hyundai Solaris пробил ограждение и едва не упал в реку

18.04.2020, 12:30, Разное

В утреннее время суток 18 апреля в центре Санкт-Петербурга зафиксировано ДТП с участием легкового автомобиля Hyundai Solaris. Водителю транспортного средства не удалось справиться с управлением, вследствие чего он пробил ограждение и едва не упал в реку Мойка.
По имеющейся информации, ДТП произошло на Большой морской улице (Адмиралтейский р-н Санкт-Петербурга). Находившийся за рулём Hyundai Solaris водитель 32-летнего возраста, по предварительным данным, был за рулём в состоянии алкогольного опьянения и уходил от погони преследовавших её экипажей ГИБДД. В какой-то момент житель не справился с управлением, вследствие чего авто пробило ограждение набережной Мойки, перевернулось и зависло над водами реки.

Сообщается, что в результате инцидента пострадавших нет. Водителя едва не упавшего в реку транспортного средства извлекли, серьёзных травм он не получил, поэтому госпитализация не потребовалась. По факту произошедшего ведётся проверка. Другие подробности ДТП пока не разглашаются.



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