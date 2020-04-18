Все, что мы знаем о сезонности COVID-19 сегодня

18.04.2020, 12:30, Разное

Симптомы коронавирусной инфекции COVID-19 похожи на проявления гриппа и обычной простуды. Не удивительно, что многие ожидали и до сих пор надеются, что с установлением теплой погоды вирус снизит активность. Разбираемся, что мы знаем о сезонности нового коронавируса сегодня.

Не каждая «простуда» исчезает летом

В феврале большой резонанс получило заявление президента США Дональда Трампа о надежде на весеннее отступление вируса. Тогда в СМИ появились высказывания многих экспертов о том, что для таких радужных ожиданий нет реальных причин. Например, Уильям Шаффнер (William Schaffner), инфекционист из Медицинского центра Университета Вандербильта, сказал:

«Его надежда – это наша надежда. Но у нас нет знания, что будет именно так. Это респираторный вирус, и мы знаем, что они часто сезонны, но это касается не каждого из них».

За полтора месяца, которые прошли после заявления Трампа, появилось несколько научных публикаций, которые, хоть и не дают однозначных ответов, проливают свет на этот вопрос.

Выше температура – меньше заражений

Новое небольшое исследование, которое провели ученые из Массачусетского технологичесогой института, говорит о том, что в более теплых местах новый коронавирус медленнее передается от одного человека другому, чем в сравнительно прохладных.

Согласно расчетам ученых, большая часть заражений новым коронавирусом произошла в местностях, в которых стояла температура от 3 до 17 градусов Цельсия. В странах Южного полушария, в которых сейчас лето с температурой в среднем выше 18 градусов, болезнь тоже распространяется. Но на время завершения исследования, которое было опубликовано 19 марта, на эти страны приходилось менее 6% глобальной заболеваемости COVID-19.

Аналогичную закономерность ученые обнаружили и на территории Соединенных Штатов. В южных штатах (Аризона, Техас, Флорида) инфекция распространялась медленнее, чем в северных (Вашингтон, Нью-Йорк, Колорадо).

Касим Бухари (Qasim Bukhari), соавтор исследования, сказал в комментарии New York Times:

«Там, где погода была холоднее, количество заболевших росло быстрее. Вы видите это в Европе, несмотря на то, что в регионе одни из лучших систем здравоохранения».

Важное ограничение этого исследования – отсутствие достоверных данных о количестве заболевших. Выявление инфицированных в разных странах было организованно по разным принципам. Например, в Южной Корее массовое тестирование распространялось на широкие массы, а в США и Великобритании – только на заболевших и контактировавших с ними. На заболеваемость могли повлиять готовность больниц и жесткость соблюдения карантинных мер.

Выводы исследователей из Испании и Финляндии согласуются с данными американских коллег. Они пишут, что «зона комфорта» для вируса – температура от 2 до 10 градусов Цельсия

Не только температура, но и влажность

Немного раньше группа китайских исследователей на примере данных из 14 стран показала, что на эффективность передачи нового коронавируса влияет не только температура, но и влажность. Согласно их данным, на способностилюдей заражать друг друга новым коронавирусом отражается увеличение температуры всего на 1 градус Цельсия, а относительной влажности – на 1%.

«В первые дни вспышки инфекции в странах с относительно низкими температуройи влажностью (Корее, Японии, Иране) наблюдались более тяжелые эпидемии, чем в более влажных странах (Сингапур, Малайзия, Таиланд)», – пишут ученые.

Мы до сих пор не знаем наверняка

Все три процитированных исследования еще не опубликованы в рецензируемых медицинских журналах. Корреляция температуры воздуха с замедлением распространения инфекции, которая показана в этих научных работах, не должна быть поводом для расслабления.

«Мы все еще должны применять строгие меры. Если теплая температура делает передачу вируса менее эффективной, это не значит, что эта передача исчезает», – сказал Бухари New York Times.

Вероятно, сейчас все еще остается актуальным мнение Марии Ван Керхове, эксперта по инфекционным болезням ВОЗ, которую она сказала на пресс-конференции еще 5 мая:

«Мы знаем об этом вирусе только восемь недель или около того – с конца декабря по началомарта. Так что, мы многогоне знаем о том, как он поведет себяпри смене сезонов, если знаем хоть что-то».