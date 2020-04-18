В Москве ужесточили правила пропускного режима: все подробности

18.04.2020, 12:25, Разное

Правила пропускного режима будут расширены с 22 апреля 2020 года. Изменения включают в себя ряд пунктов.

Теперь москвичам можно будет пользоваться общественным транспортом посредством электронных карт. Речь идет о “Тройке”, “Стрелка”, месячных проездных, а также социальных картах. Теперь при получении цифрового пропуска нужно будет ввести номер карт – теперь это обязательное условие. Сделать это нужно будет как минимум за пять часов до планируемой поездки.

Изменения затронут и автолюбителей. Теперь проверять пропуска будет не только сотрудники правоохранительных органов, но и камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД, сообщается на сайте sobyanin.ru.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 17 Апр 2020 в 1:28 PDT

Стоит отметить, что благодаря принятым мерам ситуация с пандемией коронавируса в Москве не стала критической. Так, медицинские учреждения перестали работать на пределе и вернулись к нормальным объемам.

При этом борьба с COVID-19 все еще в самом разгаре. Эксперты отмечают, что пик заболеваемости в России еще только предстоит пройти.