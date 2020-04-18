Хаматова о травле: Показывает нежелание общества самообразовываться и узнавать правду
18.04.2020, 12:25, Разное
По словам Хаматовой, теленовеллу стали критиковать сразу после
выхода первой серии. Такая реакция зрителей изумила знаменитость. Аудитория
назвала сериал “Зулейха открывает глаза” русофобским и несоответствующим
исторической правде.
Чулпан уверена, что травля не направлена персонально на нее.
Более того, она показывает нежелание общества самообразовываться и узнавать
правду. Артистка отметила некоторую закономерность в том, как по-хамски ведут
себя все те, то кричит об “осквернении истории”.
“Все перемешано, взаимосвязано, в том числе и невежество – с
варварством и агрессией, с неумением подбирать слова для описания своего чувства,
нет: выплюнул и пошел дальше”, – рассудила звезда сериала “Зулейха открывает
глаза”.
Чулпан Хаматова добавила, что агрессивное поведение – это, скорее
всего, защитная реакция. Многие сейчас испытываю страх.
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Высказалась звезда и о нападках жителей Татарстана. Вот их знаменитость
как раз и ждала. Роман Гузель Яхиной, послуживший основой для сериала о
Зулейхе, в свое время вызвал в регионе бурную дискуссию. Уже во время съемок
начались упреки из-за того, что голова у главной героини не покрыта, сообщает novayagazeta.ru. Чулпан добавила, что с приходом советской власти многие верующие женщины сняли платки. Смотреть сериал “Зулейха открывает глаза” можно
онлайн на официальном сайте телеканала “Россия 1”.
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