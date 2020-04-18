 

Хаматова о травле: Показывает нежелание общества самообразовываться и узнавать правду

18.04.2020, 12:25, Разное

По словам Хаматовой, теленовеллу стали критиковать сразу после
выхода первой серии. Такая реакция зрителей изумила знаменитость. Аудитория
назвала сериал “Зулейха открывает глаза” русофобским и несоответствующим
исторической правде.

Чулпан уверена, что травля не направлена персонально на нее.
Более того, она показывает нежелание общества самообразовываться и узнавать
правду. Артистка отметила некоторую закономерность в том, как по-хамски ведут
себя все те, то кричит об “осквернении истории”.

“Все перемешано, взаимосвязано, в том числе и невежество – с
варварством и агрессией, с неумением подбирать слова для описания своего чувства,
нет: выплюнул и пошел дальше”, – рассудила звезда сериала “Зулейха открывает
глаза”.

Чулпан Хаматова добавила, что агрессивное поведение – это, скорее
всего, защитная реакция. Многие сейчас испытываю страх.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Чулпан Хаматова (@chulpanofficial) 24 Мар 2020 в 4:14 PDT

Высказалась звезда и о нападках жителей Татарстана. Вот их знаменитость
как раз и ждала. Роман Гузель Яхиной, послуживший основой для сериала о
Зулейхе, в свое время вызвал в регионе бурную дискуссию. Уже во время съемок
начались упреки из-за того, что голова у главной героини не покрыта, сообщает novayagazeta.ru. Чулпан добавила, что с приходом советской власти многие верующие женщины сняли платки. Смотреть сериал “Зулейха открывает глаза” можно
онлайн на официальном сайте телеканала “Россия 1”.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.03 / Осужденные помогают Сбербанку обучать искусственный интеллект

03.04 / Экстрасенс Миронова в будущем Самойловой «увидела» нового мужчину, у Джигана – проблемы с законом

07.03 / Экс-возлюбленный Марии Мироновой: «Однажды в порыве гнева мне лесенкой досталось»

03.04 / Российские учёные нашли способ продлить срок использования медицинских масок

16.03 / Число заболевших коронавирусом в России увеличилось до 93

10.02 / Технические характеристики OnePlus 8 Pro и реальное изображение OnePlus 8 «утекли» в Сеть

04.02 / Мнение: Падение

29.03 / Мнение: Благодарность из Италии

20.03 / Увезли после обморока: зараженный коронавирусом об ужасах болезни

12.03 / Мнение: Приоритет международных соглашений сохранится

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinsk[email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска