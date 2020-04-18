Хаматова о травле: Показывает нежелание общества самообразовываться и узнавать правду

18.04.2020, 12:25, Разное

По словам Хаматовой, теленовеллу стали критиковать сразу после

выхода первой серии. Такая реакция зрителей изумила знаменитость. Аудитория

назвала сериал “Зулейха открывает глаза” русофобским и несоответствующим

исторической правде.

Чулпан уверена, что травля не направлена персонально на нее.

Более того, она показывает нежелание общества самообразовываться и узнавать

правду. Артистка отметила некоторую закономерность в том, как по-хамски ведут

себя все те, то кричит об “осквернении истории”.

“Все перемешано, взаимосвязано, в том числе и невежество – с

варварством и агрессией, с неумением подбирать слова для описания своего чувства,

нет: выплюнул и пошел дальше”, – рассудила звезда сериала “Зулейха открывает

глаза”.

Чулпан Хаматова добавила, что агрессивное поведение – это, скорее

всего, защитная реакция. Многие сейчас испытываю страх.

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Публикация от Чулпан Хаматова (@chulpanofficial) 24 Мар 2020 в 4:14 PDT

Высказалась звезда и о нападках жителей Татарстана. Вот их знаменитость

как раз и ждала. Роман Гузель Яхиной, послуживший основой для сериала о

Зулейхе, в свое время вызвал в регионе бурную дискуссию. Уже во время съемок

начались упреки из-за того, что голова у главной героини не покрыта, сообщает novayagazeta.ru. Чулпан добавила, что с приходом советской власти многие верующие женщины сняли платки. Смотреть сериал “Зулейха открывает глаза” можно

онлайн на официальном сайте телеканала “Россия 1”.