В Москве ужесточили правила пользования электронными пропусками

18.04.2020, 12:20, Новости дня

Власти Москвы продлили до 1 мая все ограничения, введенные в связи с распространением коронавируса, включая пропускной режим, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Он также сообщил о фактически очередном ​ужесточении пропускного режима с 22 апреля.

На общественном транспорте можно будет ездить только по электронным картам, разовые проездные продавать не будут. Номера этих карт надо будет включать в цифровой пропуск не позднее чем за пять часов до поездки. Также в пропуск нужно будет включать номера автомобилей в случае поездки на личном транспорте.

Свои электронные карты или номера автомобилей должны будут зарегистрировать и госслужащие, журналисты и военные, которые ранее могли ездить без спецпропусков, по служебным удостоверениям.

Принятые решения мэр обосновал необходимостью отказа от ручного режима проверки пропусков и перехода на автоматический режим.

Как написал Собянин, “заболеваемость в городе растет, но не в геометрической прогрессии, и далеко не по худшему сценарию, как мы видим это, скажем, в Нью-Йорке”.

В минувшую среду на многих станциях метро образовывались очереди и даже толпы – из-за проверки электронных пропусков сотрудниками полиции. Многие пользователи соцсетей подвергли власти Москвы резкой критике, неприемлемым назвали случившееся и в Кремле.

Больше половины новых заболевших в Москве младше 45 лет, сообщил 18 апреля оперативный штаб Москвы по коронавирусу. За последние сутки в Москве выявили 2649 новых случаев коронавируса. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 20 754 заболевших. В России за сутки зарегистрировано еще 4785 случаев новой коронавирусной инфекции. Всего в стране на 18 апреля зарегистрировано 36 793 заболевших.