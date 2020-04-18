 

Посольство России в Чехии “переехало” с площади Бориса Немцова

18.04.2020, 12:20, Новости дня

Посольство России в Чехии не будет находиться в Праге по адресу “площадь Бориса Немцова” (náměstí Borise Němcova). Об этом оно уведомило власти Чехии, сообщили чешские СМИ.

Физическое положение посольства не поменяется, его главное здание по-прежнему будет находиться в бывшем дворце Печека, который после переименования в феврале нынешнего года пражской площади Под Каштанами (Pod Kaštany) расположен по адресу “площадь Бориса Немцова, дом 1”. Однако в официальной переписке посольство не будет использовать этот адрес, а будет пользоваться адресом своего консульского отдела, расположенного в том же комплексе, но на другой улице – Коруновачни (Korunovační 34).

Российское посольство никак не объяснило перенос своего юридического адреса. В МИД Чехии заявили, что речь идет о формальности, которую в ведомстве приняли во внимание. Мэр Праги Зденек Гржиб, при участии которого в конце февраля состоялась церемония переименования площади, полагает, что российская сторона захотела избежать того, чтобы посольство находилось на площади имени Бориса Немцова. “Мне это кажется странным, ведь и Владимир Путин назвал убийство Немцова подлым и циничным и заявил, что организаторы должны понести наказание”, – сказал Гржиб.

На сайте посольства его адресом на утро 18 апреля по-прежнему указана “площадь Под Каштанами”.

Один из лидеров оппозиции Борис Немцов был убит в Москве в ночь на 28 февраля 2015 года. За убийство осудили пять человек. Заказчики убийства так и не установлены. В честь Немцова названы различные объекты в ряде городов в разных странах, в том числе в Вильнюсе, Киеве, Вашингтоне. В Москве власти отказались переименовать в честь Немцова мост, на котором он был убит, а также установить на нем памятную табличку. 



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